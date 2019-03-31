　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「優先保護韓國瑜」　游淑慧：國民黨有guts就果斷提名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜30日晚間在臉書發文提到，「就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力」，讓外界解讀是否為不參選2020總統大選。台北市議員游淑慧表示，「挺韓之前不如先護韓」，且韓國瑜要參選2020要有「兩必需」，因此「別再逼了，水到渠就成」。

游淑慧31日在臉書針對韓國瑜的貼文發表看法，她認為韓國瑜臉書感慨或許才是他「老鼠偷拖鞋、大的在後面」的真正含義，不被眼前的眾星拱月所迷惑，要真正看到自己的重責大任爲何。她表示，過去曾多次在節目、臉書拜託「不要一直單方面的拱韓、push韓，這對現階段的韓國瑜市長來說，是困擾、更是壓力！」

「挺韓之前不如先護韓」，游淑慧說，不要讓北農時期憾事重演。因此她提出，韓國瑜要順利參選2020有兩必需：一是「需要政績作底」。所以給他安靜的空間，讓他拚市政，讓高雄市民有感，願意挺他走向承擔更多的職務。二則「需要黨中央有guts 」一肩扛起解決所有爭議的責任，在時機到時斷然徵召「提名」，而非徵召領表。

游淑慧提到，若黨中央不敢、不便、不宜斷然徵召，那建議先不要再不斷跑出各種奇怪的想法，「這可能只是幫韓市長拉敵人、增困擾」，要大家「別再逼了」、「水到渠就成」。

ET快訊
當兵時外婆去世！妻產檢「照不出男女」…當晚祂入夢告知
黃鐙輝結婚10年都不知道！「萁媽真實身分」曝光：要小心了
KTV合唱完最後一首…3男女互擁：我陪你　旅館內一同輕生

關鍵字：韓國瑜,游淑慧,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

旗山冰店「2選1」嗆韓：正常人都會選　韓國瑜親自回應了

影／不選2020？　韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

影／化身宋江「火鶴俠」　韓國瑜籲：別丟棄老祖宗文化

影／韓國瑜「撂英文」歡迎觀光客！　形容高雄是「白雪公主」

2020「韓郭配」絕非空穴來風　謝龍介：郭台銘是跨國界領袖

共軍再擾台！　國防部證實：7架軍機多次遠海長訓

韓國瑜拒選2020誰出來都二軍？　王丹：成也韓流敗也韓流

陳水扁罵完韓國瑜憂「被自殺」　王鴻薇：回到中監最安全

「優先保護韓國瑜」　游淑慧：國民黨有guts就果斷提名

澳門閩台商會簽約突喊卡！　高市農業局：對方行程延誤改期

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

2020「韓郭配」絕非空穴來風　謝龍介：郭台銘是跨國界領袖

共軍再擾台！　國防部證實：7架軍機多次遠海長訓

韓國瑜拒選2020誰出來都二軍？　王丹：成也韓流敗也韓流

陳水扁罵完韓國瑜憂「被自殺」　王鴻薇：回到中監最安全

「優先保護韓國瑜」　游淑慧：國民黨有guts就果斷提名

澳門閩台商會簽約突喊卡！　高市農業局：對方行程延誤改期

NCC開罰中天100萬　李正皓：全台大概又要多幾十萬韓粉

影／蘇貞昌批韓國瑜帝王心態　洪孟楷駁：嗆局長下台才「鴨霸」

不選2020？　韓國瑜深夜「負責文」引王金平「挺你」

83歲李富城宣布選北市立委：我心臟60歲！將從一碗豆漿、一個饅頭開始

獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

魏應充PO文邀網友到康師傅故鄉踏青　頂新斥資60億打造成美文化園

她小學3年級代母職　幫2歲弟餵奶換尿布洗澡...耶誕許願有洋蔥

2020「韓郭配」絕非空穴來風　謝龍介：郭台銘是跨國界領袖

哈波轉隊首轟生涯第二遠　費城人前2場6轟129年隊史最多

達比修有對遊騎兵狂丟7保送　2.2局失3分生涯最短先發

汪建民X皮感染對護士脫褲　醫生衝診間「你在幹嘛」帶6人圍觀

麻疹入侵國泰城！26歲OL呈陽性反應　懷孕員工計畫集體請假

偶遇「古裝情侶」高調約會！街上0偽裝勾手放閃　網：戀愛鐵證

胖鯊魚叼著「一條腿」海灘狂奔　網友嚇傻一秒爆笑

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

政治熱門新聞

不選2020？韓國瑜：4年讓大..

旗山冰店2選1開嗆　韓國瑜回應..

芭樂價格跌　韓不要指責我們

旗山老冰店嗆韓國瑜我們堅決反共

賴清德證實見過協調小組！蔡英文..

83歲李富城宣布選北市立委：我..

韓訪陸遭批賣台　馬英九：哪這麼..

小心韓粉！陳水扁罵完韓國瑜發不..

韓國瑜深夜「負責文」引王金平「..

韓國瑜烙英文　形容高雄白雪公主

5人小組首度約談　賴清德表明「..

孫大千力挺朱立倫死刑說

幫韓國瑜拉票被罰　李富城拉賴清..

洪孟楷：蘇貞昌嗆局長下台才「鴨..

更多熱門

相關新聞

澳門農產簽約喊卡　高市農業局：行程延誤

高雄市長韓國瑜原定31日下午與澳門閩台商會簽訂農產採購合約，不過就在早上突然臨時喊卡，令眾人相當愕然，農業局表示，對方因行程延誤決定改期，但去電農業局追問詳細原因後，聯絡窗口無人接聽，目前尚無法得知確切因素。

NCC罰中天100萬　李正皓：又要多幾十萬韓粉

洪孟楷：蘇貞昌嗆局長下台才「鴨霸」

韓國瑜深夜「負責文」引王金平「挺你」

旗山冰店2選1開嗆　韓國瑜回應了

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

《炮仔聲》王宇婕穩交7年男友首曝光

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

賓士停門口90分鐘！她打110報案秒傻眼

她掉手機　同班機夫婦侵占還裝傻

警追毒犯撞殘25歲女騎士！檢不起訴

北部今晚14度連下6天　清明連假前2天全台有雨

前女友給新歡鑰匙　他PO文公審反被嗆

不選2020？韓國瑜：4年讓大家看見我履行對高雄諾言

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面