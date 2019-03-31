「優先保護韓國瑜」　游淑慧：國民黨有guts就果斷提名

▲韓國瑜。（資料照／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜30日晚間在臉書發文提到，「就這四年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力」，讓外界解讀是否為不參選2020總統大選。台北市議員游淑慧表示，「挺韓之前不如先護韓」，且韓國瑜要參選2020要有「兩必需」，因此「別再逼了，水到渠就成」。

游淑慧31日在臉書針對韓國瑜的貼文發表看法，她認為韓國瑜臉書感慨或許才是他「老鼠偷拖鞋、大的在後面」的真正含義，不被眼前的眾星拱月所迷惑，要真正看到自己的重責大任爲何。她表示，過去曾多次在節目、臉書拜託「不要一直單方面的拱韓、push韓，這對現階段的韓國瑜市長來說，是困擾、更是壓力！」

「挺韓之前不如先護韓」，游淑慧說，不要讓北農時期憾事重演。因此她提出，韓國瑜要順利參選2020有兩必需：一是「需要政績作底」。所以給他安靜的空間，讓他拚市政，讓高雄市民有感，願意挺他走向承擔更多的職務。二則「需要黨中央有guts 」一肩扛起解決所有爭議的責任，在時機到時斷然徵召「提名」，而非徵召領表。

游淑慧提到，若黨中央不敢、不便、不宜斷然徵召，那建議先不要再不斷跑出各種奇怪的想法，「這可能只是幫韓市長拉敵人、增困擾」，要大家「別再逼了」、「水到渠就成」。