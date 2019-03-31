國台辦旗下《中國台灣網》：「韓流」是蔡英文的寒流

▲對於蔡賴對待韓國瑜的態度，《中國台灣網》發表評論。（合成圖／記者屠惠剛攝）



大陸中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜28日從廈門返回高雄，結束為期6天的「拚經濟之旅」。大陸國台辦新聞網站《中國台灣網》表示，韓國瑜讓民眾對經濟發展、景氣重振有了新的期待，蔡英文與賴清德卻如同對待病毒般地對待韓國瑜；「韓流」是高雄人、台灣民眾的韓流，卻也是民進黨的「寒流」。

該網評論指出，「韓流」席捲高雄絕非偶然，在普遍被認為是綠營大票倉的台灣第二大城「高雄」，認同「九二共識」的韓國瑜讓民眾對經濟發展、景氣重振有了新的期待；這位祖籍河南的「賣菜郎」更是讓高雄民眾真的相信，美好的生活就在眼前。

▼韓粉大陣仗迎接韓國瑜返台。（圖／記者洪正達攝）



更關鍵的是，評論指出，韓國瑜的政策主張，讓因兩岸關係不斷惡化而久懸不下的台灣民心，重拾安全感；不過，讓希望成真的也並非韓國瑜一人之力，其實大陸對台灣同胞的善意也從未改變，維護兩岸關係和平發展的決心始終堅定，促進兩岸融合發展的腳步總是邁進，「同等待遇」、「31條措施」、「居住證」等，兩岸關係好、台灣才會好、才會有前途，台灣人民的福祉才有保障。

評論表示，與其說韓國瑜為高雄農漁產品打開了銷路，不如說是他在這綠營當道、封閉自首的地區撕開了一道口子，讓兩岸關係和平發展的曙光，穿透層層政治迷霧，照進了台灣同胞的心中。

▲對於蔡賴對待韓國瑜的態度，《中國台灣網》發表評論。（合成圖／記者陶本和、吳奕靖攝）



「隨著韓國瑜參訪港澳深廈，陸續簽訂銷售訂單，民進黨的打壓、謾罵、抹黑、扣紅帽，就一直不斷花樣翻新」，評論指出，蔡英文和賴清德如同對待「病毒」一樣地對待著韓國瑜。

評論提到，「但這幫人沒意識到的是，他們打壓的是一種民心所向的趨勢」，「他們害怕和平統一的步伐」。

最後，評論指出，「蔡英文在絞盡腦汁禦寒一樣地抵禦『寒流』之時，已經讓自己站到了台灣人民的對立面。」