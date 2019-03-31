礦工之子返鄉辦簽書會　賴清德承諾當總統推動勞工利多政策

▲賴清德返鄉萬里參加第三場新書發表會。（翻攝自賴清德臉書，下同）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德31日到故鄉萬里，參加《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》第三場簽書會，地點辦在萬里區的昭靈宮，他隨後在臉書發文表示，從政以後就把照顧弱勢當作自己最大的使命，他承諾未來若當選總統，會持續推動更多照顧勞工和農漁民的政策。

賴清德31日在臉書表示，回到家鄉萬里，參加「用行動看見希望」第三場新書發表會，對於鄉親熱情的支持他很感動，不論是關心他的長輩、過去的鄰居好友，以及爸媽帶著小孩，都一起來給他最大的支持，他要對鄉親獻上最大的感謝。

賴清德指出，萬里有很多勞工、農漁民，其父親過去也是一名礦工，從小到大他深知勞工、農漁民家庭的辛苦，也看見萬里鄉親不因生活環境辛苦，就放棄對未來的希望，這種打拼的「萬里精神」塑造他的人格發展，因此從政後，就把照顧弱勢當作自己最大的使命。

賴清德舉例，他在擔任立委任內修改勞保條例，擔任行政院長後也指示農委會修正農民職業災害保險，就是要給勞工、農漁民家庭最大和最完善的照顧。

賴清德承諾，未來若有機會擔任總統，「我一定會持續推動更多照顧勞工和農漁民的政策」，繼續照顧萬里鄉親的生活，並讓全台灣的勞工、農漁民朋友，無後顧之憂地為生活打拼，在這塊土地上安居樂業。