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女子行李僅有保險套+潤滑油　海關：直覺得她有問題

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▲▼女子直腸走私黃金。（圖／翻攝自CCTV）

▲女子直腸走私黃金，圖為走私時搭乘的「飛龍號」。（圖／翻攝自CCTV）

大陸中心／綜合報導

遼寧大連海關27日表示，日前偵破一起黃金走私案，該集團以人體藏匿方式走私黃金，在一年內前後走私黃金超過100公斤，價值2800萬元（人民幣，下同）。大連海關檢查驗關員徐麗煒說明，涉案的40歲婦人一個多月來不斷往返中韓之間，且在她的行李箱中發現潤滑油、保險套、大量止痛藥、消炎藥與金箔，可能在「走私黃金」。

徐麗煒表示，婦人的隨身行李很少，且不會在免稅店與賣場購物，近一個月跟著郵輪「飛龍號」不停往返仁川與大連，「多次檢查她的行李都是空的，搜身後也未發現有夾藏，可我就是覺得她有問題。」

▼海關認為女子很可疑。（圖／翻攝自CCTV）

▲▼女子直腸走私黃金。（圖／翻攝自CCTV）

她說，27日下午，婦人再度出現在出境處後，她立刻對婦人的行李進行檢查，「這次在行李開箱查驗時，發現人體安全套、凡士林潤滑膏、止疼藥和消炎藥等物品，還在一個塑封袋裡發現了兩塊很小的金箔。」

依照以往學習經歷與工作經驗，徐麗煒判斷婦人有在「體內藏黃金」的重大嫌疑，立即向相關單位通報情況，要求對婦人進一步檢查，「當值關員將婦人帶至附近醫院進行CT（電腦斷層）掃瞄檢查，結果在其腹腔直腸內發現金屬異物陰影。」

婦人晚間8點在緝私部門「排出」5塊總重1216克的長條型黃金，並承認受他人指使，透過人體藏匿的方式攜帶黃金出境。

▼ 海關示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 海關示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

海關員警掌握證據後，立刻出動緝私部門，在大連市某快捷酒店（B&B飯店）成功逮捕3名同夥。海關員警表示，經突擊審問，嫌疑人說出在大連與其他海關參與或組織人體藏匿黃金出境的事實，並供出運輸、買賣黃金等共13名嫌犯。

員警表示，該走私集團從2018年3月以來，透過集資購買黃金的方式，陸續走私19次，總重100餘公斤的黃金，市價超過2800萬元。大連海關緝私部門表示，涉案的17名嫌犯已透過相關法律扣押，檢察機關批准起訴其中4人。

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關鍵字：走私,黃金,遼寧大連海關,飛龍號,CT,電腦斷層

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