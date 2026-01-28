發財水別只拿來喝！專家點名放「這位置」　提升業績又招財

圖文／鏡週刊

農曆新年將近，不少銀行依慣例在過年前發放象徵好兆頭的「發財水」，吸引民眾排隊領取，期盼新的一年財運亨通。對此，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，銀行發放的發財水不僅可直接飲用，還能放在家中「聚財位」，增進財運。

楊登嵙說明，多數銀行會在過年前挑選一個「旺財日」，將瓶裝水放入銀行金庫中一天，藉此吸收金庫內的財氣，再發送給客戶。由於銀行本身象徵財富流通，若這家銀行獲利表現佳，發財水所承載的旺財能量也更強。

發財水放家中4位置 財運亨通

民眾拿到發財水後，除了直接飲用，也可放置於在家中的4個位置「招財」。首先是「財帛星」位，楊登嵙指出，2026年的財帛星位在家中的東方，主掌財運與投資獲利，適合企業主、投資人或業務性質工作者擺放，有助提升業績與財源。

其次，可將發財水用於日常料理中，例如加入菜湯一同食用，象徵將財氣納入生活；第三，發財水也可放在客廳斜對角的L形角落，此處被視為「藏風聚氣」的聚財位。最後，也可放入保險箱中，同樣被認為具有守財、聚財的象徵意涵。

