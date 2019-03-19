鄰長「觸摸」7歲女童害流血　辯「怕她跌倒」重判4年

▲身為鄰長確知法犯法，趁機對7歲女童伸狼爪，遭法院判刑4年。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊佩琪／台北報導

新北市一張姓鄰長到友人的度假小木屋聚會，卻趁機對友人年僅7歲的女兒裸露生殖器，並「觸摸」下體，導致女童下體流血。張男辯稱是怕女童跌倒趕緊抱住她，但法官不採信，依對未成年人強制猥褻罪，重判4年有期徒刑，全案可上訴。

根據判決，2017年8月，張男到友人的小木屋飲酒，當時友人的2名女兒也到場。因友人需整理草皮離開屋內，張男趁屋內沒大人，叫友人年僅7歲的大女兒到2樓，假借吃飯名義，趁機伸手進女童的內褲「觸摸」，並裸露自己的生殖器。女童因下體疼痛大哭，驚動友人，事後發現女童內褲沾血，認為遭欺負，報警處理。

張男辯稱，當時因女童快要跌倒了，他趕緊伸手抱住，不知為何觸摸到女童的下體。而他因想在2樓陽台上廁所，才會裸露生殖器，但「在陽台尿尿」的說法被法官打臉。

至於女童因於案發後出現作惡夢、對男性懼怕等反應，加上年僅7歲的女童能清楚描述當時狀況，法官認為女童確實身心受到巨大傷害。

張男雖一度聲請精神鑑定，但鑑定報搞指出，張男根本不配合作答，顯示犯案時並無精神異常狀態。法官認為，張男身為為民服務的鄰長，卻知法犯法，又犯後態度不佳，將張男重判4年有期徒刑，全案可上訴。

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