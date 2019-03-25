向好友借錢遭拒「咖啡下藥」　劫走現金80萬+黃金6兩

地方中心／高雄報導

高雄一名韓姓工頭與鄒姓友人相約在台南仁德區的果園見面，鄒男欲向韓男借錢卻借不成，便要求韓男喝下他買的咖啡，未料喝下肚就不省人事，後來在高雄住處醒來，發現房間內80萬現金及黃金6兩不翼而飛。韓男到醫院檢驗尿意成份鎮靜劑呈陽性反應，懷疑咖啡被下藥洗劫，立即報警處理。

▲高雄一名鄒男（灰衣）欲向好友韓男借錢卻借不成，便在咖啡下藥要求韓男喝下肚，趁韓男意識不清搜刮他住處現金80萬元。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

警方表示，擔任工頭的韓姓男子（46歲）本月4日和友人鄒男（35歲）相約台南仁德區的果園見面，鄒男和另外3名男子出現後欲向韓男借錢，並亮出4把手槍要當抵押品，韓男稱沒錢可借，鄒男便要求韓男喝下他購買的咖啡，韓男見對方人多勢眾又有手槍，應要求喝下咖啡隨即陷入昏睡狀態。

▲警方到鄒男住處逮捕他，現場查獲3把改造手槍、20發子彈、1把玩具槍。（圖／記者洪靖宜翻攝，下同）

隨後鄒男開車將韓男載回其位於三民區的住處，並攙扶韓男上樓，趁韓男意識不清搜刮他80萬元現金及黃金6兩，完事後立即逃逸。韓男清醒後，到醫院檢驗尿意成份鎮靜劑呈陽性反應，懷疑遭鄒男咖啡下藥洗劫立即報警。

警方查出，鄒男有槍砲、詐欺、竊盜、洗錢防制法等前科，21日持拘票在鄒男位於台南仁德中洲里的承租處將他逮捕，並在房間內查獲3把改造手槍、20發子彈、1把玩具槍。鄒男向警方說，因缺錢才會動歪腦筋到多年好友韓男身上，但他否認在咖啡下藥，辯稱韓男突然身體不適才將他載回住處，且趁機偷走10多萬元現金，得手後已花用殆盡。警方訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、強盜等罪嫌送辦，向法院聲押獲准。警方表示，將持續追查槍枝來源及3名在逃共犯到案。