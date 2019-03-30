養老鼠咬布袋！離職司機欠賭債高利貸　3天連竊3老東家

▲離職司機熟門熟路，潛入前東家的辦公室內行竊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市前鎮區朝陽段的台糖停車場基地內，有多達245家交通運輸業者進駐，一名綽號「國仔」的盧姓司機一年就換24個頭家，因為積欠高利貸，從24日起接連3天潛入老東家的辦公室內，熟門熟路竊走神明金牌、現金、零錢、人民幣、紅酒等值錢物品，警方掌握線索，在他犯案完翻出圍牆時即刻喊出「國仔」逮人，讓他嚇得啞口無言。

警方調查，這名38歲的盧姓司機有竊盜、毀損的前科，對於台糖的車行業者幾乎都有熟識，因為抱怨薪資少、跟老闆借錢等原因，一年就換了24間車行，對於台糖停車場基地可說瞭若指掌。

警方從24日連續3天接到交通運輸業者報案，指稱辦公室內遭竊，而且竊賊都知道財物、值錢物品的位置，經過調閱監視器後發現，竊嫌都是利用深夜1點至4點時間翻越牆垣進入停車場，並攜帶油壓剪、十字起子破壞門鎖，甚至入內會將監視器角度用竹竿調高以隱藏犯行，清楚財物放置何處，不會翻箱倒櫃浪費時間。

警方掌握線索後鎖定犯案週期，守株待兔模式等待盧男行竊後，翻牆外出準備上車離去時，一舉人贓俱獲，盧男供稱因賭債積欠巨額高利貸，才鋌而走險，行竊之處所均為之前所服務之運輸公司，所有東家知道犯嫌竟是他，都氣得大罵：真是「養老鼠咬布袋」。

▼警方埋伏一舉逮捕行竊完的盧男，並起獲作案用的工具及贓物。（圖／記者吳奕靖翻攝）



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