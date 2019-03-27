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「凌晨四平公園抓寶驚見紙箱棄嬰」　好心人怒：臍帶還沒斷就跑了

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四平街公園抓寶驚見「紙箱棄嬰」　好心人怒：臍帶還沒斷就跑了。（圖／翻攝PTT）

▲網友指台北市四平街公園驚見棄嬰，但其實應該是發生在新北市中和。（圖／翻攝PTT／圖片經打馬變色處理）

網搜小組／綜合報導

台北市一名網友今天（27日）凌晨在PTT發文說，爸爸在四平街公園附近抓寶，想說旁邊草叢怎麼有箱子在動，結果打開就看到一名嬰兒奄奄一息躺在紙箱裡。原PO表示，目前已經報警和送醫院，小孩平安，剩下的看警察怎處理了。對此，《ETtoday新聞雲》致電轄區中山分局長春路派出所，值班員警表示，網友所說的棄嬰是發生在新北市中和區的中原二街。

原PO寫道，嬰兒奄奄一息躺在紙箱裡，「臍帶也沒斷，也沒包東西，還好當下沒有野狗靠近，O你媽的良心被狗啃了是嗎？做這種缺德事，我O你全家！」

原PO表示，嬰兒被放紙箱，「啥東西都沒給他，照片上那些東西是我朋友爸爸後來蓋的，連臍帶都還沒斷就跑了。」他說，小孩已經送醫也報警了，「剩下的就不是個人能處理的範圍了，目前小孩安全平安，大家早點休息吧。」

其他人留言太扯，「感謝原PO朋友爸爸還有原PO，還好北鼻沒有先遇到野狗」、「故意選半夜棄嬰！真的很過分」、「天哪！看起來不像早產兒，希望能健康長大」。對此，記者致電長春路派出所，員警表示，這是發生在中和的棄嬰，而非四平街公園。

一名剛出生的女嬰今凌晨0時多被發現遭丟棄在中和中原二街人行道，路過民眾發現一個紙箱在動，好奇查看沒想到竟是嬰兒，趕緊報案。警消到場發現嬰兒被衣物包裹，生命跡象穩定，趕緊先送往醫院，同時正在調閱監視器追查丟嬰人。

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關鍵字：棄嬰

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