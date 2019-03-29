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雲端最前線／韓國瑜發財團返台　「選總統」、「賣台」雙方對陣！

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新聞節目中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜此趟拚經濟之旅，總共簽訂契約及MOU合作備忘錄，累積下來的訂單金額已達新台幣53億元，成果相當豐碩，但因期間見中聯辦、國台辦主任劉結一，引發爭議，被罵賣台，也可能因此遭陸委會罰50萬。韓國瑜對此回應，「我是賣菜郎 不是小紅帽」，未來會繼續和高雄市民一起大步向前行。《雲端最前線》29日邀請立法委員王育敏、立法委員何志偉、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討韓流現象及酒駕刑罰。

韓國瑜結束為期6天的陸港澳參訪行程，28日中午抵達高雄小港機場時，現場湧入千名韓粉熱情迎接，高喊「選總統、救台灣」；不過，機場外卻出現一群台獨青年，憤怒喊「韓國瑜賣台灣，韓國瑜滾回中國」。對此，韓國瑜表示，最近這兩趟南南之行感觸很深，姑且不論新加坡、澳門、香港這些已經高度開發的地區，到了深圳才發現，一個40年前的小漁村，如今單單一個城市的GDP就超過整個台灣一半；反觀台灣居然還充斥著「貪汙有理、外銷有罪；召妓可以、招商犯法」等言行一直拖累台灣的民主進步。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜也提到，兩年前「南北菜蟲一起串聯」的潑黑漆，到今天「賣菜賣笑等於賣台」的紅帽子，當年他單槍匹馬都沒怕過那些豺狼虎豹，今天所有想過好日子的高雄市民都和他一起打拼經濟，更不可能被這些牛鬼蛇神給嚇倒；「我是賣菜郎，不是小紅帽，不要以為給我一頂紅帽子，我就怕了這群『以愛台之名、行害台之實』的大野狼」，未來「賣笑不賣身、賣貨不賣台」的賣菜郎還是會繼續開大門、走大路、和高雄市民一起大步向前行。

另外，行政院28日召開例行院會，會中針對攸關酒駕刑度的《刑法》第185條之3修正草案拍板通過，若酒駕再犯致人死亡或重傷刑責，刑責最高「無期徒刑」；若是酒駕情節重大、故意致人於死，則可判處「死刑」。《雲端最前線》29日邀請立法委員王育敏、立法委員何志偉、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討韓流現象及酒駕刑罰是否妥當。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：雲端最前線,韓國瑜,2020,高雄,賣台,經濟

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