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新光公主吳欣盈爆離婚後臉書洩行蹤　看Lamigo球賽神情輕鬆

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▲▼新光金大公主吳欣盈。（圖／翻攝Lamigo Monkeys粉絲頁）

▲新光金大公主吳欣盈。（圖／翻攝Lamigo Monkeys粉絲頁）

記者李蕙璇／台北報導

新光金大公主吳欣盈和新光人壽同仁，日前出席職棒開幕賽被Lamigo Monkeys 小編捕捉說巧遇金融界女神，還說親民吳副總秒變10號隊友，與新光同事一同為球員加油。吳之後也在其粉絲頁分享回應說「休息一天，不論你支持哪一隊！一起為支持的球隊加油」，對照傳出3月初「已放下」放棄離婚官司上訴一案，兩人婚姻紛擾也因此嘎然終止。

華南金控第三代長子、華南銀副董事長林知延和新光金大公主吳欣盈離婚案，原本吳對於法院判決敗訴表心寒堅持上訴，但歷經多年司法帶來內心煎熬等現實種種因素，決定放棄上訴。由於吳對於林從未道歉耿耿於懷，而林在二審出庭時曾提到「太太沒了我很後悔」等的話語，可能是影響吳決定接受法官判決離婚關鍵之一。

林知延跟吳欣盈愛情長跑多年，在2011年4月結婚。2年後林指控吳有外遇起訴請求離婚，原本法院一審吳欣盈勝訴、不准離婚。今年1月9日高等法院二審宣判，逆轉改判准二人離婚。吳欣盈當天晚間曾在臉書發文表示心寒，並強調為冷凍庫裡的胚胎堅持下去、繼續上訴。

吳欣盈在2017年就曾表示仍堅持下去的原因，是為了保護以人工受孕受精成功的胚胎，「一旦婚姻關係不再，已經受精成功的胚胎會被強制銷毀。每每想到孩子們可能永遠無法長大，就心痛到無法言喻。我想要保護我的孩子、我想當媽媽，而非當一個扼殺生命的劊子手！」

▼吳欣盈（第一排中）。（圖／翻攝Lamigo Monkeys粉絲頁）

▲▼新光金控大公主吳欣盈。（圖／翻攝Lamigo Monkeys粉絲頁）

吳欣盈也曾在臉書發文對於法院判決離婚感到非常意外，「5年來，這1800多個日子，面對外界有心人士的抹黑與攻擊，我不斷的忍耐，就是期待司法能還我公道與清白。法律，其實也只是自我保護的最後一道機制，沒想到，連這樣的期待都落空，這5年的委屈與煎熬，有可能還要再繼續下去。」

吳欣盈說，她勇敢的堅守著在婚禮的誓言，守護著自己的婚姻，有個最大的心願，就是希望還在醫院冷凍庫裡的胚胎，能有被孕育完成的一天。

她並對於二審判決大逆轉無奈地說，「冰冷的判決，剝奪了我成爲母親的權利，心寒的程度，跟置身在冷凍庫裡的胚胎一樣，有可能永無天日。」等收到判決書，將與律師研議上訴，「明知道又是場永無止盡的痛楚，但我想到如果我放棄，胚胎終將被銷毀，為母則強的勇氣，我願意堅持下去」。

吳欣盈出庭時主張未出軌，強調自己正在人工受孕，對婚姻仍抱有期待。一審台北地院以出軌證據不足判吳勝訴、離婚不准；高等法院二審改判林知延勝訴，離婚獲准。而吳仍有20天上訴期限，媒體報導她選擇放棄上訴，3月初兩人分別接到離婚判決確定證明書，正式已無婚姻關係。

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關鍵字：Lamigo,開幕賽,金融界,女神,吳欣盈,新光金控,華南金控,新光人壽,離婚,官司,胚胎

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