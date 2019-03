低溫中顫抖！街友路邊熟睡被員工潑冷水　麥當勞道歉了

▲街友過著不穩定的生活。圖為示意圖。(圖/取自Pixabay)

國際中心/綜合報導

英國19歲女子喬治雅(Georgia Kenny)陷入無家可歸的狀態已1年,她經常在一家24小時營業的麥當勞外面睡覺,日前卻被員工潑冷水,她的睡袋與衣服全部濕透,在低溫中顫抖。該家麥當勞的發言人為此致歉,未來會再加強與員工的溝通。

《太陽報》報導,喬治雅習慣在英格蘭萊斯特(Leicester)一家麥當勞外面睡覺,她日前醒來時發現身上都是水,「員工倒了一大桶水在我身上。」她強調,員工其實可以先叫醒她,而不是趁她睡覺時做出這種舉動,「早上非常冷,我整天都是濕的。」

