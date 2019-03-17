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無家少年移民美國苦讀「17所大學都要他」　最感謝單親媽媽

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▲▼美國紐澤西州17歲少年奇迪克（Dylan Chidick）獲得17所大學的錄取通知。（圖／翻攝自gofundme網站）

▲奇迪克在書海中找到目標。（圖／翻攝自gofundme網站）

記者丁維瑀／綜合報導

美國紐澤西州17歲少年奇迪克（Dylan Chidick）將成為家中第一位能上大學的孩子，他的單親媽媽陷入經濟上的困難，經常無家可歸，平時還要照顧患有嚴重心臟病的2名雙胞胎弟弟，但他依舊克服重重困難並努力讀書，先前獲得17所大學的錄取通知。

奇迪克7歲時與家人從加勒比地區的國家千里達（Trinidad）移民到美國，然而獲得美國公民身分後，這家人走過無數次的悲痛，比他年幼的雙胞胎弟弟患有心臟病，他的母親菲利普（Khadine Phillip）經常在經濟上掙扎，一家人也體驗過無家可歸的日子。

日子雖苦，奇迪克並未就此被打敗，他反而學習母親堅毅的精神。菲利普後來尋求相關機構的幫助，讓一家人能有個居所安心生活，奇迪克也能專心讀書。

Dylan Chidick, a formerly homeless high school student, will be the first person in his family to go to college. "There...

The New York Times 發佈於 2019年3月14日 星期四

奇迪克總共申請20所大學，事實上遞出申請的過程可能也要耗費一筆錢財，所幸他能夠獲得減免。如今，有17所大學向他招手，他感到非常興奮，「經歷沒有家的狀態，我知道會有挑戰，但只要家人在一起，我們就能度過難關。」

看見家人變得非常脆弱並尋求幫助，促使奇迪克更加用功讀書，他希望能擺脫過往谷底的日子，他坦承沒有家時又要顧及課業相當困難。在學校時，起初他很掙扎要不要透露自己的狀況，幸好很多校方行政人員都很支持他，讓他願意敞開心胸。

表現優異的奇迪克在亨利斯奈德高中擔任班長，他希望未來能主修政治學與輔修歷史，「我喜歡所有政治的層面，了解政府如何運作。」歷史也是他熱愛的科目，他打算要上很多堂相關課程。

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