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影／22歲陸留學生「加拿大被綁架」　警：3綁匪電擊擄走

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▲▼中國留學生在加拿大被綁架。（圖／翻攝自YORK REGIONAL POLICE推特）

▲中國留學生在加拿大被綁架。（圖／翻攝自York Regional Police推特）

記者朱世凱／綜合報導

加拿大一名22歲中國留學生23日在安大略省（Ontario）遭綁架，3名歹徒利用電擊方式將人直接拖入車內帶走。約克區（York Region）警方表示，留學生名為陸萬振（Wanzhen Lu，音譯），目前下落不明，希望民眾能夠透過照片幫助協尋受害者。

綜合加拿大媒體報導，陸萬振23日晚間6點左右與一名女性朋友在大多倫多（Toronto）地區萬錦市（Markham）散步，不料一輛貨車在他們身後停下，車上的牌照是3月初從皮爾地區（Peel）偷來的，3人跳下車後用電擊方式擄走陸萬振。據悉，這輛轎車為一部黑色七人車，同行女子則沒有受傷。

警方指出，如果包含駕駛的話，共有4名嫌犯，因為擔心受害者的安危，所以公佈了陸萬振當天被綁架的照片；調查人員也從地下停車場獲得監視錄影畫面，希望能夠找到線索。

消息指出，下車犯案的三名嫌犯都穿深色外套，其中一名嫌犯蒙面，兩名嫌犯為深色皮膚。另有一名駕車嫌犯身著綠色或黃色外套。中國駐多倫多總領事館表示，目前已經聯絡留學生的家人，約克區警察局也正調查此案並尋找受害人，總領館立即啟動領事保護應急機制，要求警方全力尋找並安全解救受害人。

▼留學生被蒙面綁匪電擊擄進車內。（圖／翻攝自中新網）

▲▼留學生被蒙面綁匪電擊擄進車內。（圖／翻攝自中新網）

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關鍵字：留學生,加拿大,電擊,綁架

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