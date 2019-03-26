陸留學生多倫多綁架「有目標」作案　服務13年警：罕見

▲約克區警察局發言人帕滕頓（Andy Pattenden）展示附有受害人Wanzhen LU照片的案情進展新聞稿。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

中國大陸男性留學生Wanzhen LU於23日在加拿大多倫多地區萬錦市（Markham）遭到綁架，即使當地警方25日透漏，綁匪作案所用的汽車已經尋獲，但受害者的下落依舊不明。據了解，嫌犯的動機仍然不詳，警方直言，「整個案件確實奇怪。」

《中新社》指出，案發當天，受害者是於其所住的公寓地下車庫被綁架，此次案件中，嫌犯使用暴力，以電擊槍電擊受害人並將其劫走，之後遲遲未見勒索要求，案情罕見。

當地約克區警察局發言人帕滕頓（Andy Pattenden）指出，約克區和萬錦市的治安總體良好，此類案件甚少發生，以前曾有人失蹤，但其後會有人提出勒索贖金，警方與中國大陸駐多倫多總領館保持著密切溝通，也與受害人的家庭取得了聯繫。帕滕頓已在約克區警察局效力13年，他表示，在其個人印象中，類似案件在此區域內未曾發生過。

據指出，警方於25日下午公佈於24日深夜在多倫多市被尋獲的嫌犯作案時使用的黑色車輛，但當時車內無人。警方目前仍認為，此案為「有目標」作案。

《新華社》報導，案發後中國大陸駐多倫多總領館立即啟動應急機制，一方面與加拿大警方保持密切溝通，要求警方盡快解救被綁架學生；另一方面與學生家長取得聯繫，為其提供最大協助。