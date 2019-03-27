加國綁架案陸籍留學生獲救　警方：身體狀況良好

▲中國留學生在加拿大被綁架，目前已成功獲救。（圖／翻攝自York Regional Police推特）



大陸中心／綜合報導

據加拿大《加中時報》報導，多倫多（Toronto）警方26日表示，目前已逮捕一名涉及中國留學生綁架案的35歲嫌疑人，而遭綁留學生陸萬振（Wanzhen Lu，音譯）也成功獲救，身體狀況良好，目前正在醫院接受治療，不過事件「還沒有結束」。

據了解，警方25日下午公布在多倫多市尋獲嫌犯做案時使用的車輛，但當時車內無人，也「不方便」透露地址。約克警察局發言人帕滕頓（Andy Pattenden）表示，26日警方逮捕一名35歲的涉案嫌疑人，陸萬振也在當晚成功獲救。

綜合加拿大媒體報導，陸萬振23日晚間6點左右與一名女性朋友在大多倫多地區萬錦市（Markham）散步，不料一輛貨車在他們身後停下，車上的牌照是3月初從皮爾地區（Peel）偷來的，3人跳下車後用電擊方式擄走陸萬振。據悉，這輛轎車為一部黑色七人車，同行女子則沒有受傷。

警方指出，包含駕駛在內，共有4名嫌犯，由於擔心受害者的安危，所以公佈了陸萬振當天被綁架的照片；調查人員也從地下停車場獲得監視錄影畫面，希望能夠找到線索。

帕騰頓說，約克區與萬錦市的治安良好，此類案件甚少發生，以前曾有人失蹤，隨後有人提出勒索贖金的要求。帕騰頓與中國大陸駐多倫多總領館保持著密切溝通，也與受害人的家庭取得了聯繫，「我在約克區警察局服務13年，印象中該區域沒有發生過類似案件。」

據悉，案發後中國駐多倫多總領館立即啟動應急機制，一方面與加拿大警方保持密切溝通，要求警方盡快解救被綁架學生；另一方面與學生家長取得聯繫，為其提供最大協助。