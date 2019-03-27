中國重拳封殺加拿大油菜籽　杜魯道：派高官前往「想辦法」

▲油菜籽田。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸海關總署26日發布註冊登記撤銷通知，內容提到，根據《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其相關規定，海關總署已撤銷加拿大威特發（Viterra）企業油菜籽註冊登記、暫停油菜籽進口，並向加拿大食品檢驗署通報相關情況。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，「政府正考慮派更高級別的代表前往中國。」

據了解，南寧、大連海關從威特發公司進口的油菜籽中，檢驗出含有簡易性有害生物。為防止有害生物傳入，海關總署依法撤銷威特發公司及相關企業的註冊登記，暫停油菜籽進口。

對此，加拿大廣播公司（CBC）說明，撤銷理李察遜國際公司（Richardson International Limited）對華出口資格後，中國再度出招「壓制」加拿大。大陸外交部則回應，中國政府做出如此決定，必然有憑有據。

杜魯道提到，目前國內遇到外交關係上的挑戰，「政府正考慮派更高級別的代表前往中國」，以調停加拿大兩大油菜籽出口公司遭禁一事。他提到，加拿大西部與油菜籽農民高度關注這項政令，而加國政府將會嘗試與中國合作，「想出一個解決辦法」。

據了解，加拿大是全球油菜籽種植面積最大的國家，也是油菜籽出口量最高的國家；同時，中國也是加拿大油菜籽的最大買家，佔出口總量的40％。

大陸外交部6日表示，由於多次在加拿大穀物加工廠商「李察遜國際公司」進口的油菜籽中驗出危險性有害生物，且其中一家企業的檢疫問題特別嚴重，政府決定取消其進口的資格。

▼中國海關總署再禁加拿大油菜籽。（圖／翻攝自中國海關總署）