北京擴大禁加拿大油菜籽　陸外交部：加方應糾正前段時間所犯的錯誤

▲中國大陸26日以油菜籽驗出有害生物為由，再撤銷一家加國公司維特拉的出口註冊。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

北京當局因孟晚舟案，與加拿大掀起外交波瀾，讓中加關係直墜谷底。中方繼本月初禁止加國李察遜國際公司（Richardson International Ltd）輸出油菜籽後，26日再出重拳，撤銷另家油菜籽出口商維特拉（Viterra）的註冊登記。大陸外交部發言人耿爽今（27）日在記者會上表示，「加方應該切切實實地採取一些舉措，糾正前一段時間所犯的錯誤。」

大陸外交部今天舉行例行記者會，有媒體問及「昨天中國海關總署宣布暫停第二家加拿大企業向中國出口油菜籽，這是否是中加貿易摩擦的一部分？」對此，發言人耿爽在會上表示，「關於你提到的加拿大企業，中國海關總署已就停止其向中國出口油菜籽發布了公告。」

▲中加關係掀波，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）考慮派代表團赴中國溝通。（圖／達志影像）

耿爽強調，「中方採取的措施是正常的檢疫安全防範，科學合理，符合中國相關法律法規，也符合國際慣例。中方有關部門已就加拿大輸華油菜籽有關問題向加方作了通報，並同加方在技術層面保持著溝通。」

由於中國大陸停止向加拿大購買油菜籽，讓外界懷疑是對孟晚舟案的報復。對此，耿爽重申，「我們希望加方能夠同中方一道努力，相向而行，推動中加關係健康穩定發展。在此方面，加方應該切切實實地採取一些舉措，糾正前一段時間所犯的錯誤。」

數據顯示，中國大陸是加拿大油菜籽產品第二大出口市場，加拿大每年對中方油菜產品出口約27.24億加元（約新台幣630.55億元），佔加拿大全部出口的26.55%。另據路透社報導，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，目前考慮派代表團赴中國溝通。