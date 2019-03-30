IUCN泰國辦公室　取經鰲鼓濕地森林園區生態旅遊經驗

▲▼ IUCN泰國辦公室率領泰國自然保育相關人員，取經鰲鼓濕地森林園區生態旅遊經驗。（圖／林務局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

IUCN泰國辦公室日前率領泰國佛丕府（Petchburi）、龍仔厝府（Samut Sakhon）、攀牙府（Phang Nga）及拉廊府（Ranong）等地的自然保育相關執行機構的官員與社區代表，至鰲鼓濕地森林園區取經環境保育如何與在地社區結合，共同保護與管理全球重要與瀕危生物多樣性的關鍵棲地。更進一步鰲鼓濕地認識鳥類生態與在地漁村文化，並由在地解說員解說港口宮、傳統漁具與休閒魚塭體驗。

IUCN泰國辦公室此次行程主要是為了執行「保護生產地景中的全球性重要動植物棲息地計畫」而至鰲鼓濕地森林園區進行參訪。此計畫的主要目的是希望針對泰國武里南府（Burirum province）的赤頸鶴(Grus antigone sharpii)、龍仔厝府（Samutsakorn province）的琵嘴鷸(Eurynorhynchus pygmeus)及拉廊府（Ranong province）的泰國水蒜(Crinum thaianum)透過改善重要生物棲息地的管理方法，讓生產區域亦能具有生物多樣性的保育價值。此計畫將建立地方機關、社區、私人企業及非政府組織的能力，以開發能夠支持保護區域管理及經濟發展基礎的友善環境產品與服務。

此次鰲鼓濕地森林園區能夠作為IUCN泰國辦公室來台參訪案例之一，即為嘉義林管處與在地港口、鰲鼓及四股社區合作之成果。

嘉義林管處處長張岱表示，全球自然保育的方式已從過去圈地排除人類活動的方式，逐漸轉為與在地社區共同合作，開發環境友好型產品與服務，建立在地經濟基礎，為關鍵棲地管理提供永續機制。鰲鼓濕地森林園區自101年起，培訓了10多位在地居民成為生態旅遊的解說隊員，成立單一窗口，與周邊餐廳、休閒漁場、社區等單位成立策略聯盟，並建立相關回饋制度。解說員們透過長期的生態調查與監測，是嘉義林管處管理鰲鼓濕地的好幫手。