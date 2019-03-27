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二林人哭哭！精機園區環評還無法被成全　環委退回專案小組再審

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▲▼環評審查彰化二林精密機械園區，反方代表激烈發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲環評大會審查二林精密機械園區案，正、反方上演激烈攻防戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

爭議10年的「二林精密機械產業園區」案，今年1月遭環評委員否決。今（27日）環保署召開環評大會討論，彰化縣長王惠美到場坐鎮盼環委成全。正、反方激辯，地方人士盼開發有「就業機會」。環團轟不能，因縣府資料造假。環委認為，還有很多問題答不清，最後決議，退回專案小組再審。

二林精機園區位於彰化縣二林鎮台糖萬興農場，面積約352.82公頃，緊鄰科技部開發的中科二林園區，面積約631公頃。彰化縣政府今天報告指出，彰化不只是農業大縣，也是傳統製造業大縣、中台灣第二大製造業縣，且過去40年人口不增反減少15%，就是因為當地缺乏就業機會，青壯人口外出謀生。

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▲▼環評審查彰化二林精密機械園區，縣長王惠美出席。（圖／記者林敬旻攝）

▲環評審查彰化二林精密機械園區，縣長王惠美出席盼環委成全該案。（圖／記者林敬旻攝）

縣府說明，該園區區位適合作為產業群聚、擴大移轉基地，因距彰化市直線距離僅20公里，離中科台中園區及台中工業區車程約40分，和現有機械產業群聚相鄰，更配合中央，「五加二產業創新」要把中台灣建設成「全球智慧機械之都」。對於環委質疑開發選在優良農業用地，縣府報告提到，園區99%都不是第一、二、三、四農業用地。縣府強調，該園區非屬「應保留之農地」。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英當場怒批縣府太誇張，縣府說缺地，1月有71筆，今天查增加到132筆土地等待租售，跟簡報差很多，且用水需求量、地層下陷等問題一堆，根本沒急迫性開發，質疑縣府難道是在變相賣地？台灣農村陣線議題專員王章逸化說，開發單位睜眼說瞎話， 產業分布就是北彰化以工業為主，現在卻要在以農業為主的南彰化蓋很大工廠，還說不會影響農業發展。

▲▼環評審查彰化二林精密機械園區，反方代表激烈發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英當場怒批縣府太誇張，資料都造假。（圖／記者林敬旻攝）

台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉不滿說，開發單位說沒抽地下水，但彰化人就是喝地下水長大，這樣只會加速地層下陷，不要以為是精密產業就不會有汙染，強調自己是在地人絕對反對到底。有鄉親回嗆「在地人都沒反對了妳是在反對什麼。」二林鎮長蔡詩傑說，要談接地氣，就是要正視地方需求，確實開發工業和平衡環保都是對的，但二林40幾年來發展很困難，今天碰到此案最大衝擊是 「就業機會」，二林人才不少 ，但外流很多。

環委表示，縣府若無法承諾，只扮演管理單位角色，只租不售，就無法避免土地炒作情形，若能做到，就會去考量未來發展過程。環委鄭明修指出，經濟開發要去看生物多樣性，以該區土壤有很多蚯蚓跟微生物是「活地」，開發成工業區就變成「死地」。

有環委認為，另外一個最大問題是再生水的使用，且這些地是開發單位從老天爺那邊搶來的，保留這樣的土地是有環境正義意義，環委們不會只從開發觀點去討論，是從整體環境，要請大家原諒，因委員有自己的角色，加上開發單位有很多問題都沒答清楚，多數環委認為還是維持原本的「否決」。

環署長張子敬擔心當初小組當時做出不通過的理由寫的太簡單，考量後還有很多疑慮釐不清，建議不做結論，以下次再進行「延續會議」結束這回合。但有委員認為，該案很棘手，也不要補件再審，直接退回專案小組再審。最後經長達1個多小時內部討論決議，開發單位5月底前補充、修正意見後送專案小組審查，內容包括，強化說明空氣汙染物增量抵患的執行方式、敘明本案引進產業類別的詳細規劃，評估園區產業用地只租不售可行性，以及園區管理機制（含環境管理機制），並補充精密機械產業群聚的轉移方式等。

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關鍵字：二林精密機械產業園區,中科二林,環保署,環評大會,王惠美,環評委員,只租不售,環團,彰化縣政府,就業機會

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