台南市安南區民宅火警　5大1小脫困2人送醫

▲台南市安南區府安路六段37巷一民宅清晨發生火警，消防人員前往搶救，協助5名大人及1小嬰兒脫困，並將一對男女送醫無大礙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區府安路六段37巷一民宅29日清晨發生火警，台南市消防局出動14車40人前往搶救，消防人員協助5名大人及1小嬰兒脫困，並將一對男女送醫無大礙，火勢在30分鐘內撲滅，全案起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於29日清晨5時12分許獲報，安南區府安路六段37巷內有民宅發生火警，119派遣六大、和緯、安南、安和及土城等分隊，共計出動14車40人前往搶救，安南分隊消防車到達火場，發現現場為狹小巷道，消防人員先派員進入搜索。

消防人員發現，該起火民宅已有兩名民眾脫困，但屋內尚有人受困，消防人員一方面接駁水帶洩水搶救，一方面進入屋內加強搜索，順利將3名大人及1名嬰兒引導救出，其中29歲黃姓男子及27歲李姓女子意識清楚，預防性以救護車送永康奇美醫院檢查，另名30歲黃姓男子手部被割傷，包紮後不願送醫，5大1小均無礙。

此外，消防人員發現起火點是屋內廚房角落雜物，而火勢也在30分鐘內被撲滅，現場燃燒面積約5平方公尺，目前起火原因及財物損失仍由消防局調查中。