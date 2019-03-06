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14歲辣成這樣！　國中妹發育太迅速...網暴動：我認罪

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▲ 喬丹娜年僅14歲，就已經擁有火辣好身材 。（圖／翻攝自instagram／jordanavucetic）

國際中心／綜合報導

受到飲食與環境的影響，歐美人發育速度普遍較亞洲人來的快，因此經常能見到不少有著超齡外貌與姣好身材的「早熟」青少年。最近在PTT表特板就出現一篇「巴西十四歲」的貼文，引起網友熱烈討論，只見照片中的正妹五官精緻，還擁有火辣好身材，再加上艷麗的妝容，整個人看起來相當成熟，讓網友們直呼「這才14歲而已嗎？太猛了！」


▲ 喬丹娜常在臉書與IG曬美照。（圖／翻攝自instagram／jordanavucetic）

▲▼ 喬丹娜年僅14歲，就已經擁有火辣好身材 。（圖／翻攝自instagram／jordanavucetic）

▲ 喬丹娜其實有著稚嫩的臉 。（圖／翻攝自instagram／jordanavucetic）

這名照片被放上表特板的正妹叫做喬丹娜（Jordana Lopes Vucetic），出生於巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro），現在則住在阿雷格里港（Porto Alegre）。雖然有著一雙超長美腿和豐滿上圍、翹臀，不過實際上，她卻是一名才年僅14歲的「國中生」而已，目前還在Colégio Anchieta中學就讀。

▲ 憑藉天使臉孔魔鬼身材，喬安娜在Instagram上共有近37萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自instagram／jordanavucetic）

雖然喬丹娜還在念書，但憑藉著天使臉蛋與魔鬼身材，她已經是一名業餘模特兒，在課後接下不少外拍工作。除此之外，她也時常在個人Instagram和臉書上傳美照，迅速吸引將近37萬粉絲追蹤。

▲ 念書之餘，喬安娜也是名業餘模特兒。（圖／翻攝自instagram／jordanavucetic）

PTT鄉民看完喬丹娜的照片後，紛紛留言驚呼「巴西是不是專出超齡少女...」、「我自己認罪，帶走我吧！」、「我願意冒犯罪的風險」、「眼睛好有靈氣，漂亮」、「當她的同學好好喔」。不過。也有另一派認為，「這有偷打荷爾蒙吧」、「認真14歲？這24歲了吧！」。「小小年紀就這樣搔首弄姿，我不行」、「巴西人14歲跟41歲長得沒有差別嗎？」、「這長相跟我說未成年，誰相信啊？」、「這身材感覺有動過手腳」、「該不會14歲就是她們的巔峰了吧！」

▼ 喬丹娜實際年齡和火辣身材完全無法聯想。 （圖／翻攝自instagram／jordanavucetic）

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關鍵字：Jordana Lopes Vucetic,巴西,未成年,早熟,正妹

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