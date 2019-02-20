豪乳復健師「完美3要素」讓她「北捷沾不明液體」　老公曝光…直呼母湯

▲劉必涵的身材誘人。（圖／翻攝自臉書專頁「美力牛醫師」）

生活中心／綜合報導

PTT表特版日前分享一位美女復健師的火辣近照，發文問道「要去哪裡復健」，引發網友暴動並迅速搜出本尊劉必涵，直呼「我有個部位需要復健」。爆紅的劉必涵向老公透露，曾在捷運上遇到噁男，而且外套還被沾到「不明物體」，讓老公聽了覺得「母湯」，決定教她防身術保護自己。

根據《自由時報》報導，在PTT表特版被網友肉搜出來時，還在屏東醫院復健科擔任復健師的劉必涵，向警察老公抱怨自己被人性騷擾。她表示，將近4年前北上研習時，在台北捷運車廂裡遇到一個噁男，最初感覺到在人擠人的車廂裡「有東西在頂」，以為是手機，但是觸感不對勁，當車門打開時才發現外套上沾有「不明液體」，噁男則是趕緊逃離。整件事讓劉必涵覺得非常噁心，但因為趕著洽公沒時間報案，只好把外套扔掉。

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▲劉必涵的短髮造型及白皙皮膚，加上好身材，讓網友大讚。（圖／翻攝自臉書專頁「美力牛醫師」）

對於妻子火辣的身材常引人遐想，警官老公一向不太在意，「都是男人可以理解」，但是聽到自己老婆遇上這種事，實在覺得「母湯」，便決定要教她防身術，才能臨機應變，保護自己。

引發網友暴動的美女復健師劉必涵，不僅身材惹火、皮膚白皙，當初更是以學測滿級分之姿進入高醫醫學院。她時常在臉書上分享生活及健康資訊，更有不少她的清涼照，上表特版時更讓網友大讚「完全命中三要素，短髮、皮膚白、身材超棒」，不少人也留言說，「我也想被她復健了」、「難怪我約我的房東爺爺要繳房租，他都說要去復健沒空」、「覺得渾身不對勁，該復健了」、「我有個部位需要復健」。

▲劉必涵時常在臉書上分享工作及個人近況。（圖／翻攝自臉書專頁「美力牛醫師」）

擁有高人氣的劉必涵打算離開屏東醫院，回到高雄開設中西醫聯合診所執業，因為人稱美女劉醫師，創立的粉絲專業就取諧音叫「美力牛醫師」，現在不僅累積到6000多名粉絲，還曾上過國光幫幫忙。