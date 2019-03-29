陳水扁臉書開直播又趴趴走　 謝龍介要告台中監獄典獄長

▲國民黨籍彰化縣議員張瀚天宣布參選2020立委，台南市議員謝龍介到場站台。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨台南市黨部主委、市議員謝龍介，29日專程從台南北上，到彰化縣為議員張瀚天站台，謝龍介重砲轟陳水扁，說他待罪之身竟還到處趴趴走，他下周下週一或二將到台北地檢署控告賴清德、陳水扁違反選罷法及台中監獄典獄長邱鴻基圖利他人，同時說國民黨只靠韓國瑜沒辦法，一定要國民黨硬起來。

為了到彰化，謝龍介清晨6時5分從台南出發，提前到記者會現場，一度還站在門口不敢進入，進到會場受到現場民眾熱烈歡迎，謝龍介說，國民黨只靠一個韓國瑜是包死耶，一直在拉豬屎，該怎麼做就怎麼做，該制定辦法就要制定辦法，不要以為韓國瑜很勇，對手民進黨嘛不是軟腳蝦啦，無所不用其極，就猛虎難敵群猴，會死得很難看。

謝龍介將炮口對準陳水扁，說「你拿幾百億都還沒算清楚，你哪是有辦法就叫蔡英文特赦你」，如今陳水扁還不是照樣助選趴趴走，未來阿扁有一天哪來彰化助選，警告張瀚天要先想好因應對策。

謝龍介說，我是雙手兩邊從山邊拚到海邊，結果還不是被對方擠倒，一個好的人才不能孤單，才能有靠山，要張瀚天這一席立委一定要拿下，國民黨靠一個韓國瑜絕對沒有辦法，大家不要以為彰化國民黨靠縣長王惠美一個人就夠了，這是一定會倒，要國民黨一定要團結，才能將彰化帶向經濟繁榮。

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