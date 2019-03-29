「公務員也能這麼爽？」田中鎮搶當幸福公所　16:30下班

▲田中鎮公所從5月1日起，下午4時30分下班。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

下午4點半就可以下班，這是真的！彰化縣田中鎮公所從5月1日起，將下午的上班時間從1點30分調整為12點30分，下班也提前到4時30分，讓許多民間公司行號上班族，中午無須請假也能到公所洽辦業務，而上班時間的調整造成部分不便，公所將會彈性因應。

請繼續往下閱讀...

▲田中鎮公所下午4時以後洽公民眾少。

公所接到許多在地民眾反映，每次中午要到公所洽公，都遇到休息時間，還需要專程請假來辦理相關業務，如果公所可以提前1小時彈性上班就可以免去這樣的困擾，所以就進行內部調查發現，每天下午4時以後到公所洽公的民眾數量相當少，因此經過主管會議後決議將中午上班時間提前一個小時，讓有需要到公所洽公的民眾，可以利用中午這一個小時的時間前來辦理各項的業務，免去專程請假的困擾。

鎮長洪麗娜表示，田中公所是依《公務人員周休二日實施辦法》規定調整上下班時間 ，目前縣內大村鄉及竹塘鄉公所有實施冬令上班時間，宜蘭縣政府則也在去年與田中公所進行一樣的上下班時間調整。上班時間調整的消息正式公告一出，引起所內不少女性員工熱議，提前1小時下班不僅可方便接小孩下課凝聚親子時間，還可以去逛逛黃昏市場買菜，大家舉雙手贊成。

【其他新聞】



►大甲媽祖4／7起駕！ 彰縣警局長防搶轎宣戰：不是好，就是倒



►上班hen辛苦！邊打掃充當喵「坐騎」 獻上拍屁屁服務工作量爆炸