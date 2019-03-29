綠營議員要他「選總統」　韓國瑜台語求饒：你嘜亂講

▲高雄市長韓國瑜拜會民進黨團。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市議會29日正式開議，高雄市長韓國瑜在會議前，先到議會各黨團拜會，包括無黨團結聯盟、民進黨團、國民黨團，副議長以及議長，不過來到民進黨團時，市議員陳明澤卻突然開口對韓國瑜說「你應該要出來選總統」，讓韓國瑜嚇得趕緊用台語說「你嘜亂講」，也讓他緊張到說，要不要講點快樂的，不然要怎麼吃水果。

▲民進黨市議員陳明澤(左一)對韓國瑜說你應該出來選總統。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

韓國瑜在議會開議前，先到各黨團拜會，一進民進黨團，市議員韓賜村、陳明澤、林智鴻已經在裏頭等待，並且準備了高雄芭樂、鳳梨、蓮霧等水果，迎接韓市長，不過沒想到市議員陳明澤卻突然開口對韓國瑜說「你應該要出來選總統，那麼拚」，讓韓國瑜嚇得趕緊用台語說「你嘜亂講」，也引起現場哄堂大笑。

另外林智鴻則提醒韓國瑜要注意，滿意度六都倒數第二，年輕人支持度低，要特別注意，不過韓國瑜則說，不在乎民調高低，衝就對了，久而久之民眾就會有感受，不管民調更拋出好消息，韓國瑜說「過兩天工業總會就要再來，預計投資六百億到八百億」，強調就是「衝」就對了。

▲韓國瑜跟三位副市長分享高雄水果。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜拚農漁業訂單，民進黨議員也提醒韓國瑜，在工商業、中小企業，也得平衡發展，韓國瑜認真傾聽點點頭，但議員問題實在太多，讓韓國瑜不忍住喊停，直呼「要不要講點快樂的，不然要怎麼吃水果」，但還是拜託民進黨團以後多多協助。