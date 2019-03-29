陳水扁臉書直播開罵韓國瑜　中監：密切蒐集資料中

▲前總統陳水扁在臉書多次直播開罵高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝臉書）

地方中心／台中報導

前總統陳水扁保外就醫卻在臉書成立粉絲團，並以「新勇哥物語」批評時事成網紅。他28日網路直播開罵高雄市長韓國瑜25分鐘，遭韓回擊「這對父子真奇怪！」。台中監獄29日對此表示，目前已在密切蒐集資料了解中。

前總統陳水扁因貪污案保外就醫，人在高雄的他，曾同意遵守「三不」規定，包括不參加政黨公開活動、不從事與醫療無關活動、不接受媒體採訪。或許是因為規定不明確，阿扁保外就醫4年來，已衝撞多次相關規定，而台中監獄也只能依個案審酌，最後都過關。

阿扁也透過網路，成立LINE群組外，更在臉書創立「新勇哥物語」粉絲團，在網路上暢所欲言，針對時事做批判，不需透過媒體就能引起各界關注，也在某程度影響民進黨。他也在高雄市長韓國瑜上任後，多所批評，28日更在臉書直播25分鐘，批評韓國瑜「不要再騙了！」

阿扁在影片中說，「如果讓韓國瑜明年不幸當上總統，人進來、貨出去、發大財，變成解放軍進來、台灣人出去、大家一起死，你要嗎？」

此話一出，韓國瑜也在媒體前回嗆說「早上兒子到法院告我，晚上老子開直播來罵，這一對父子到底是怎麼回事？我都搞不清楚？他們都是身在高雄的人，看到高雄市政府這麼努力，為何不祝福我們？這對父子真奇怪。」

陳水扁28日晚間又在臉書直播，要求韓國瑜回應3個有關「九二共識」問題。

台中監獄29日對此表示，目前均維持每月派員至高雄實地查訪扁的病情，對於扁近來言行都了解，持續蒐集資料中。

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