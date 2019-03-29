「韓國瑜主導2020」　沈富雄：民進黨掉入他陷阱

▲韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜被拱參選2020的呼聲不斷，而其日前因訪港澳中聯辦官員未告知，遭陸委會警告，並將制定「韓國瑜條款」因應，被視為是民進黨政府「打韓」手段。對此，前立委沈富雄指出，民進黨此舉是掉入韓國瑜的陷阱，如果民進黨視而不見，韓國瑜就沒戲唱了，而九合一大選到2020像一齣連續劇，上集是國民黨贏了，下集國民黨乘勝追擊，贏面很大，「韓國瑜就是主角兼導演」。

韓國瑜訪陸行，行前未公布與港澳中聯辦會晤行程，引發輿論譁然，陸委會表示，韓國瑜恐違反《兩岸人民關係條例》，最高可處50萬元以下罰鍰，並將制定「韓國瑜條款」，讓縣市首長等人赴港澳時能有申請流程與行為規範。而總統蔡英文在帛琉受訪時表示，中聯辦是大陸在香港實施「一國兩制」的重要機構，安排韓國瑜訪問中聯辦，「很難排除是在製造一國兩制的氛圍」。

對此，沈富雄於節目《新聞深喉嚨》表示，民進黨制定「韓國瑜條款」，是在蔡英文指示後，陸委會主委陳明通所想的辦法，但民進黨此舉是「掉入韓國瑜的陷阱」，韓國瑜喜歡民進黨對他這樣，如果民進黨視而不見，韓國瑜就沒戲唱了，這樣對韓國瑜是有利的，認為民進黨在這方面沒有高人，從現在開始到520政權交替，「民進黨撐不下去」。

沈富雄說，從去年九合一大選到現在，甚至到明年1月11日，就是一齣連續劇，上集是國民黨贏了，下集看來國民黨會乘勝追擊，「大贏的可能性非常大」，而國民黨沒本事去導這齣戲，「韓國瑜是主角兼導演」，出訪後要怎麼演，他愈演愈有趣，每天都有新的靈感。

沈富雄強調，「民進黨應是把韓國瑜看成國民黨的總統候選人」，以韓國瑜目前的聲勢，他大概會變成明年以後的總統，如果不是，民進黨不會這樣打韓，「若換成是其他藍營的縣市長，民進黨不會打得這樣猛烈」。