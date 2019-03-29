會不會替王世堅站台？韓冰送他10個字

▲韓冰幫孫大千站台。（圖／翻攝自孫大千臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜女兒韓冰為前立委孫大千站台。她讚孫大千是國民黨戰將，每次看到他在電視上「1個打5個」很過癮，也支持他回到立法院和大家一起打拚。而被問到若同選區的台北市議員王世堅參選會不會幫他站台？韓冰則表示，應該不會做這件事，「遠遠的祝福、距離就是美」。

孫大千29日在台北市大同區覺修宮宣布參選大同士林區立委，也邀請韓冰、立委許淑華等人站台。而韓國瑜在出訪期間遭受批評，韓冰則表示，覺得有點心疼、捨不得，還好有候選人在電視上替韓國瑜爭辯，出了一口氣。有記者問到若同選區的王世堅參選會不會幫他站台？韓冰則表示，他應該不會做這件事，「遠遠的祝福、距離就是美」。她也說，若等一下有看到，一起吃午餐好了。

經常替候選人站台的韓冰說，不會出來選立委，而會替候選人站台是因為有時候韓國瑜太忙，看能不能替他分擔一些。

提到孫大千，韓冰表示，跟韓國瑜住在一起很少會覺得有人是戰將，而「孫大千就是其中一個」。她說，每次看到孫大千在電視上「1個打5個」很過癮，也希望孫大千回到立法院跟大家一起打拚。

被問到選總統是否也要戰將的孫大千說，國民黨有共識要推出最強的候選人，能夠幫台灣人民解決問題的候選人。他表示，黨中央短時間內會研擬出初選機制，給全國人民一個滿意的答案，也期望這段時間內，希望台灣翻轉改變的民眾能有多點耐心。至於會不會希望韓國瑜衣服趕快洗完？孫大千回應，可以問韓冰，但他相信韓國瑜家人口再多，衣服也不用洗太久。