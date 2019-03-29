陸委會擬設「韓國瑜條款」　賴士葆：2020通通修回來！

▲ 立法院國民黨團召開「蔡政府卡韓卡經濟，卡死台灣大未來」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院國民黨團29日上午召開「蔡政府卡韓卡經濟，卡死台灣大未來」記者會，立委費鴻泰痛批，民進黨的腦袋裡沒有人民，只有鬥爭與選票，怒嗆總統蔡英文不但不適合當總統，做得也爛，不如讓出位子讓高雄市長韓國瑜做。立委賴士葆也說，民進黨為了卡韓推動所謂的「韓國瑜條款」，待2020年國民黨成為國會多數黨，將全部通通修回來！

費鴻泰表示，民進黨政府為了「卡韓」，甘願陸委會主委陳明通做打手，28日通過《兩岸人民關係條例》修正草案送至立法院審查，竟將九二共識列為「政治協議」。費鴻泰怒斥，陸委會根本是在箝制人民思想，讓兩岸不得交流，最後的結果就是人民與廠商活不下去。

賴士葆質疑，韓國瑜此行赴港澳見中聯辦時，旁邊都有市府團隊與高雄市議員們陪同，何來的賣台之說？賴士葆認為，民進黨見到韓國瑜此行拿到五十幾億的訂單成果豐碩因而眼紅，除了替人戴紅帽子，更使用立法院的多數暴力無限上綱，不但關閉兩岸交流的門，更放掉每年對大陸出口八百億的順差。對於前行政院長賴清德曾說「要顧佛祖，要先顧肚子」，賴士葆則問賴清德，大家都知道要先拚經濟再拚政治，那為何賴清德可以韓國瑜不行？

立委曾銘宗也說，蔡英文要求韓國瑜對外應稱呼「中華民國」，自己卻常在公開場合以「這個國家」代替，怎麼還好意思在國外酸言酸語？立委林德福也痛批，過去民進黨縣市首長也到大陸賣農產品，韓國瑜去就說他賣台，可以看出民進黨已經把韓國瑜當作2020總統對手，強調「民進黨越罵人民會越支持韓國瑜」。

立委黃昭順指出，韓國瑜上任至今已簽下72.1億的訂單，創下地方政府史無前例的紀錄，民進黨口口聲聲說韓國瑜踏進中聯辦是不對的、賣台，他則強調，當時現場還有十多位的議員陪同，何來秘密，怎麼賣台？黃昭順更不滿表示，「抹紅韓國瑜不會讓妳蔡英文的民調上來」。

另外，媒體問及有關工研院前主任杜紫宸在臉書指出，如果國民黨全國代表大會七月決定徵召郭台銘競選 2020總統，郭台銘基於促進兩岸人民福祉、維繫兩岸和平發展，將有願意出馬代表國民黨參選2020年總統大選，費鴻泰僅回應媒體「你們去問他吧！這不是我們講的，也不是黨說的」。

▼ 立法院國民黨團召開「蔡政府卡韓卡經濟，卡死台灣大未來」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

