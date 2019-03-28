議長力阻訪陸專案報告！「罵我鴨霸隨便你們」　韓國瑜願進議會：我坦蕩蕩

記者趙蔡州／綜合報導

針對高雄市長韓國瑜港澳深廈6天拚經濟之旅，高雄許多議員要求韓國瑜進市議會進行專案報告，但當場就被議長許崑源力阻，許崑源還怒嗆說「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們」。對此，韓國瑜28日返台後也針對「訪陸專案報告」回應說，「若議會通過希望我去報告，我也樂意去，完全沒問題，尊重議會。」

高雄市議會28日上午預備會議，時代力量議員黃捷率先發言，要求韓國瑜在四月訪美前，要先到議會進行訪陸的專案報告，其他如邱俊憲、高閔琳、林智鴻等多位議員也表示，韓國瑜原本是經貿之旅，但臨時變更行程會見港、澳特首和書記，引起國人非常大的疑慮，要求變更議程，安排一場大陸行的專案報案。

▲時代力量議員黃捷要求韓國瑜做專案報告。（圖／翻攝高雄市議會）

另外指控韓國瑜涉外患罪的市議員陳致中也發言，希望在總議程不變的情況下，讓韓國瑜專案報告到議會講清楚，建議可調整合併其他專案報告，甚至第一天施政報告也可做專案報告，強調韓這次訪中是相當重大，建議他專案報告，有機會對市民說清楚。

議長許崑源則在場駁斥說，「疑慮是少數人在說的」，韓國瑜簽了52多億元訂單，如果說簽了不落實，「這樣把他打死，我挺你打，現在只爭取到尚未做，何必用一帽子扣下去，說韓國瑜賣台，有那麼嚴重嗎？」表示這是很沒道德的行為，並反問「以前兩岸小組陳菊有落實嗎？」

▲高雄市議長許崑源會議上怒嗆「不要亂扣帽子」。（圖／翻攝高雄市議會）

許崑源認為給韓國瑜冠上「賣台」兩字相當不厚道，主張不為此行做專案報告，還當場怒嗆說「要罵我鴨霸、黑金也隨便你們！」。國民黨籍議員陳若翠、曾俊傑等人則表示，議程早就排定沒有必要變更，更何況4月1、2日就是市長施政報告時間，屆時就可以好好質詢。

韓國瑜28日中午才剛返台，下午就進市長室辦公，針對議員希望他做訪陸的專案報告，他回應非常樂意去報告，因為這次行程是相當公開透明，每個行程都有十位議員陪同，一切坦蕩完全沒有問題，「我個人立場十分尊重議會」。

此外，韓國瑜也透露下次夜宿的地點，表示目前勞工局已在安排，希望能和台灣勞工好好聊天，傾聽勞工朋友的心聲。

▼韓國瑜在臉書分享對於拚經濟之旅的感想。