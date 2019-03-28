議員要韓國瑜「訪陸專案報告」　許崑源力擋：要罵我鴨霸隨便你們！



▲高雄市議長許崑源會議上怒嗆「不要亂扣帽子」。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜率市府團隊出訪港澳大陸，28日中午才返國門，上午高雄市議會第三屆第一次大會預備會議，會中多位議員發言，要求韓國瑜到議會進行此行的「專案報告」，而議長許崑源怒罵回批，「說韓市長賣台，有那麼嚴重嗎？」，怒吼「不要亂扣帽子」！主張不為此行做專案報告，甚至怒嗆「要罵我鴨霸、黑、金也隨便你們！」。

▲時代力量議員黃捷要求韓國瑜做專案報告。（圖／翻攝高雄市議會）

高雄市議會今天上午預備會議原本是例行確定第一次大會的議程及總質詢抽籤，討論時，時代力量議員黃捷率先發言，她要求韓國瑜在四月訪美前，要到議會「專案報告」出訪內容及行程變更等經過。包含民進黨議員邱俊憲、高閔琳、林智鴻等多位議員也表示，韓國瑜原本表示是經貿之旅，但臨時變更行程會見港、澳特首和書記，引起國人非常大的疑慮，要求變更議程，安排一場大陸行的專案報案。

另外控告韓國瑜涉外患罪的市議員陳致中也發言，希望在總議程不變，讓韓國瑜專案報告到議會講清楚，建議可調整合併其他專案報告，甚至第一天施政報告也可做專案報告，強調韓這次訪中是相當重大，建議他專案報告，有機會對市民說清楚。

▲民進黨籍議員陳致中要求韓國瑜做專案報告。（圖／翻攝高雄市議會）

多位議員發表完意見後，身為主席、議長許崑源在場回批說「疑慮是少數人在說的」，韓國瑜簽了52多億元訂單，如果說簽了不落實，「這樣把他打死，我挺你打，現在只爭取到尚未做，何必用一帽子扣下去，說韓國瑜賣台，有那麼嚴重嗎？」表示這是很沒道德的行為，並反問「以前兩岸小組陳菊有落實嗎？」

許崑源為韓說話說，認為替韓國瑜冠上「賣台」兩字是相當不厚道，主張不為此行做專案報告，甚至怒嗆「要罵我鴨霸、黑、金也隨便你們！」。

▲高雄市議長許崑源。（圖／翻攝高雄市議會）

國民黨籍議員陳若翠、曾俊傑卻認為議程早就排定，沒有必要變更議程，更何況4月1、2日就是市長施政報告時間，屆時就可以好好質詢。

稍後議會休息時進行黨團協商，之後決定將原訂6月5日的高市府兩岸小組專案報告提前到5月3日下午，未同意進行此行專案報告，但4月1日在韓首日施政報告後的黨團質詢時間，增加10分鐘時間給時代力量。