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買AppleCare+螢幕維修僅900元　3月底前再享優惠

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▲▼Apple官網上有註明AppleCare+是一張保單。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲AppleCare+服務。（圖／翻攝自蘋果官網）

科技中心／綜合報導

要搶要快！眾所矚目的AppleCare+服務日前登台，相關店家在3月底前有祭出相關優惠供民眾搶購，有相關需求的民眾應把握時間。

AppleCare+服務最大亮點為「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，同時還將iPhone、iPad和Apple Watch加入保固範圍，讓果粉有了更強力的產品與服務保固支援。AppleCare+服務日前由德誼數位搶先開賣。

德誼指出，其搶先開賣iPhone、iPad、Apple Watch系列產品AppleCare+服務專案服務，其最大亮點為「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，消費者在購買主機當下直接加購AppleCare+服務專案，兩年內將享有兩次以優惠價格（自付額）進行維修的機會。

以iPhone XS Max為例，螢幕維修費用動輒超過萬元，若加購AppleCare+服務專案可以900元自付額進行螢幕維修，相當優惠。德誼數位並推出iPhone系列加購AppleCare+促銷優惠方案，3月31日前，於德誼門市購買iPhone及AppleCare+，可享配件組53折起優惠（指定充電盤、螢幕保護貼、UAG保護殼），原價3,940元，特價2,100元；此外，購買Apple Watch Series 3及AppleCare+即贈市價1,690元指定錶帶，選購Apple Watch Series 4及AppleCare+，買就贈市價990元LAUT運動型錶帶，或可選擇以620元（4折）的優惠價格加購LAUT牛津皮革錶帶，讓果粉心愛的Apple產品都能享有最佳的服務與優惠。

不僅如此，德誼數位百貨門市也推出限時優惠，3月21日至4月8日於板橋大遠百、桃園遠百、台南大遠百成功店和高雄大遠百德誼門市，刷指定9大銀行信用卡單筆分6期消費滿10,000元送500元十足抵用券，相當於享5%回饋。

▼AppleCare+詳細內容。（圖／德誼數位提供）

▲▼AppleCare+。（圖／德誼數位提供）

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關鍵字：AppleCare+,德誼數位,優惠,維修,保險

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