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股匯市回穩　壽險業單月匯損控制在185億元

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▲▼ 壽險業2月匯損情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲ 壽險業2月匯損情況。（圖／記者戴瑞瑤製表）

記者戴瑞瑤／台北報導

保險局今天(26日)公布今年2月保險公司獲利、淨值跟匯損狀況。2月單月壽險業匯損稍微降低到185億元，但壽險業稅前淨利仍年減4成，而受惠於今年初市場回穩，壽險業淨值回升，只比去年同期稍微減少2%。

根據保險局統計，今年2月保險業稅前淨利為176億元，比起2018年2月份減少152億元，年減高達46.3%。但相較於1月份稅前淨利年減8成，2月份稅前淨利已經有稍微回復。

而今年初金融市場回穩，壽險業淨值已回升。2月份壽險業淨值1.35兆元，比起去年2月份的1.38兆元，只有小幅衰退2%。

2月份壽險業匯損也稍微縮小，保險局表示，截至今年2月底新台幣兌美元貶值0.14%，壽險業今年前2月雖然兌換利益有276億元，但避險損失高達589億元，扣除外匯變動準備金98億元，因此2月壽險業累計淨匯損為411億元。

若跟今年1月份淨匯損226億相比，今年2月單月淨匯損為185億元，連續兩個月單月淨匯損縮小。若跟去年前2月相比，去年前2月累計淨匯損為405億元，今年前2月淨匯損只小幅增長6億元。

值得注意的是，去年1月份因為新台幣急升，因此兌換損失高達1700億元，但避險利益大賺1258億元。今年情況則顛倒，兌換利益有賺276億元，但避險損失有598億元。

此外，截至今年2月底，壽險業外匯價格變動準備金餘額為658億元，比起1月底增加44億元。

產險業則是稅前淨利有衰退，但淨值未大大變動。產險業2月稅前淨利是30億元，也比去年2月減少4億元、年衰退11.8%。產險業2月份淨值1240億元，較去年2月增加54億元，成長4.6%。

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關鍵字：匯損,保險,保險局,壽險

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