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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

AppleCare+上市　6家手機保險比「維修免費」拼置換自負額高低

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▲▼4家通路商的手機保險。（圖／記者李蕙璇繪製）

▲各家3C通路上架的手機年繳保險。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

隨著明台產險與美國國際AppleCare+手機保險加入市場競爭，目前共六家產險公司紛紛與五大電信、四家通路商合作銷售手機保單，有的推出維修免費，有的比更換整新機自負額的高低，還有比一年最多理賠上限次數。

AppleCare+的手機保險由美國國際產險向保險局申請審核上市，服務方案主要為「硬體保固延長」及「2次意外損壞」保障服務，並將iPhone、iPad和Apple Watch加入保固範圍，綁約二年享2次以優惠價格（自負額）維修機會。此外，在遠傳、台灣大哥大門市購買空機也可以買到手機保險，而其他電信公司則是須綁門號續約方案。

以目前市面上最新的iPhone XS/XS Max型機為例，購買AppleCare+需7,800元，加上出險自負額3,200元，總共花費為1萬1,000元。而實際摔碎iPhone螢幕後，用戶憑AppleCare+保險，螢幕更換優惠價要900元（非優惠價則須花費1萬790元），也就是說摔裂手機螢幕兩次，買AppleCare+相對來說就挺划算。

▼五大電信搭配的手機保險，可採月繳方式隨電信費帳單繳納。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼五大電信手機保險。（圖／記者李蕙璇繪製）

2018年銷售手機保險業績較佳的主要是與3大電信公司合作、富邦產險（台哥大）、新安東京海上產險（遠傳）與跟安達產險（中華電信）。目前日商明台產險的手機保險也於中華電信上架。

各家電信公司搭配的手機保險方案中，目前購買空機也可以買到保險的為遠傳及台灣大哥大的門市，其他家還是須搭配門號續約方案才可以使用。

ET快訊
獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光
搭機飛德國...1hr後降落竟「飛錯國家」！乘客氣炸：開玩笑

關鍵字：Apple,AppleCare+,6家,手機保險,維修,免費,優惠,置換,自負額

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