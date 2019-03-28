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「3新」翻轉產險業　明台總座陳嘉文上任周年新保單獲利上億

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▲▼明台產險總經理陳嘉文專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲ 明台產險總經理陳嘉文。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者李蕙璇／台北報導

日商三井住友海上集團旗下明台產險總經理陳嘉文，上任即將屆滿一年。他以「新商品、新通路與新服務」3新概念做為經營核心價值，1年內既取代過去產險業的削價競爭模式，不僅推出標榜「の好險」的新保單，翻轉傳統產險業的形象，而且與團隊開創13個新商品，一年獲利飆逾億元，打出漂亮第一仗。

陳嘉文曾經是國內產險界最年輕總經理，去年4月1日轉換跑道到日商明台產險後，整整一年天天滿檔行程，走透透全國各個分公司與通訊處，藉此熟悉最前線同仁的作業，並貼近民意接地氣，了解消費者反饋的建議，再適時彈性調整保單商品設計，讓保單更符合保戶的需求，只用一年的時間，就翻轉了產險業的生態。

陳嘉文在任期即將屆滿一年，接受《Ettoday新聞雲》專訪時表示，能夠進入歷史悠久的日商產險服務，是站在巨人肩膀看世界，而且與優秀團隊各司其職分工合作，確實與過去職場經驗大為不同。

▲▼明台產險總經理陳嘉文專訪。（圖／記者李毓康攝）

談到會進入日商公司服務，陳嘉文坦言，跟他過去率先產險業者運用保險科技技術，推出改變車險的保險費率計算模式的UBI車險有關。這種車險除了台灣以外，亞洲地區只有香港、泰國等少數地區看得到，因此受到當時日本產險業高度關注，也讓三井住友海上集團一眼就相中他，直接延攬到明台產險擔任總經理。

他說，日本產險市場在金融自由化後，大型產險業掌握更多研發資源，更有機會在市場勝出。承襲母公司的創新基因與以客戶為中心理念，明台設有直屬總經理的「營運創新本部」，還設有「業務流程改革推進部」負責改善客戶服務作業流程，並新設「保險科技創新中心」，透過科技與保險結合，專責研發各種符合消費者需求服務。

陳嘉文表示，上任初期設定「新商品、新通路與新服務」的3新經營概念，改寫過去產險業用價格競爭的劣習，一年推出13張「の好險」保單，年獲利突破億元。今年預計還要再推20張「の好險」新保單，迎合民眾管理財產需求，也為明台帶來獲利效益。

▲▼明台產險總經理陳嘉文專訪,明台產物保險總部。（圖／記者李毓康攝）

在個別保險部分，明台配合政府農業保險政策，已推出家禽禽流感、柚子等保單。保險局開放網路投保之後，也透過區塊鏈與智能合約，提供班機延誤險主動理賠通知，有助創造旅平險網路投保的差異化優勢，並且積極參考日本經驗，推動寵物險改良，大大提高投保率，目前網路投保市占率已居業界前3大。

除了加強網路投保，陳嘉文強調，明台也積極異業聯盟合作，包括與保經保代通路合作，並把寵物險擴及到實體寵物店銷售，未來還會延伸到動物醫院。此外，明台獨家開發上架的「智能の車險」，也公開讓民眾免費使用，整合多達20項附加功能，協助用戶使用與改善自身駕駛行為，增進行車及用路安全。

▲▼明台產險總經理陳嘉文專訪。（圖／記者李毓康攝）

陳嘉文小檔案

46歲

美國加州柏克萊大學及麻省理工學院雙碩士

論文題目：《車主星座與損失率之關聯性分析》及《產物保險公司核保利潤分析》。

留學畢業後即投入產險業由基層做起，累積22年資歷，是業界少數同時具備精算與核保專業證照的專業經營人才。目前正與明台團隊積極開發自動駕駛汽車及金融數位化相關商品及服務。

明台產險簡介

成立56年期間發展為具有16個分公司與30多個通訊處，員工1,300多人、外勤400多人。其保費收入排名居國內前5大。2005年9月起成為日本三井住友海上集團一員，為國內大型產險公司中唯一100%外資。

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關鍵字：明台,產險,陳嘉文,保險

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