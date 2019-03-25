烏山頭水庫風景區親水公園　兒童節享優惠

▲烏山頭水庫風景區最夯景點「親水公園」將於4月4日起全面開放。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

烏山頭水庫風景區最夯景點「親水公園」將於4月4日起全面開放，嘉南農田水利會長楊明風表示，親水公園內充滿南洋風味的景觀設計，有雨林瀑布區、兒童戲水區、恐龍隧道、蘑菇區、高空滑水道等多樣遊樂設施，是大、小朋友都能盡情玩水的好去處。

楊明風會長說，親水公園內另設有兒童溜滑梯、兒童戲水池等遊戲設施，非常適合孩童戲水，每年皆吸引上萬遊客攜帶眷前來遊玩。親水公園戲水池由烏山頭水庫直接供水，開放期間有專人定時檢測水質，確保水質衛生無虞，還有合格救生員時時刻刻維護遊客戲水安全。想享受最歡樂消暑的盛夏嗎？歡迎您來一趟烏山頭之旅，一起開心涼一夏！

為了響應4月4日至8日 兒童與清明連假，烏山頭水庫風景區推出以下好康優惠活動：1、慶祝兒童節，4月4日至4月7日連假期間，12歲以下（含）兒童可享門票免費入園優惠。2、好康大放送！4月4日坙4月8日連假期間，凡購買烏山頭水庫風景區門票滿250元，即贈送價值250元烏山頭太陽能觀光遊艇船票1張，500元贈送2張以此類推，每日限量50張，送完為止。

另外，烏山頭水庫吉祥物烏嘎嘎家族，也會在4月4日兒童節當天上午10時與下午2時30分在親水公園或旅客服務中心與大家見面，大家如果有遇到烏嘎嘎，可以一起與牠們拍照，留下美好的紀念！開放時間為上午9時至下午7時，星期一親水公園進行水池清洗不對外開放，提醒遊客留意開放時間，避免向隅。