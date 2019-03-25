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訓練完「擔架抬出來」！解放軍「潛艇兵」水下壓力揭密

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▲▼解放軍潛艇兵必須克服水下壓力。（圖／翻攝自微博）

▲解放軍潛艇兵必須克服水下壓力。（圖／翻攝自微博，下同）

軍武中心／綜合報導

說到最神秘的部隊，許多人都會立刻想到特種兵，因為特種兵需要執行特殊任務，不過解放軍還有一支神秘部隊，每次出任務都會消失數十天甚至幾個月，訓練完之後還可能要用擔架抬出來。這神秘軍種就是潛艇兵，雖然知名度不如陸軍、空軍，卻也是相當重要的戰士。

綜合陸媒報導，海上安全是由各類型軍艦負責，或是航母這樣的超級戰艦時刻緊盯；水下則交由潛艇負責，不過潛艇需要承擔的責任卻不比航母少，潛艇兵的作戰素質和操作技術決定水下戰力。據悉，潛艇內部空間相當有限，大部分都是用來裝配彈藥，因此潛艇兵能夠活動的範圍十分有限，而且潛艇為了保證足夠隱蔽，士兵們不許大聲喧嘩，整個艇內非常安靜。

▲▼解放軍潛艇兵必須克服水下壓力。（圖／翻攝自微博）

長期在這樣狹小的空間待著，對潛艇兵的心理也會造成很大影響。美軍曾做過實驗，潛艇在水下待85天之後，戰士們都差點崩潰，需要休息數十天才可完全恢復，這也是為什麼潛艇兵不招收女兵的原因；此外，空氣也是一大問題。

首先是空氣品質因素，常規潛艇的空氣品質非常差，如果下潛時間過長，空氣經過多次循環，早已變得渾濁；而且潛艇內部的水資源也相當少，在這種情況下，艇內味道絕對不好聞。另外最重要的就是身體上的折磨，因為水下壓力非常大，隨著下潛深度增加，壓力漲幅就會更大，因此潛艇在上浮與下潛時，為了平衡水壓，艇內壓強也會發生變化。

士兵們通常無法避免這些因素所產生的生理反應，包含嘔吐、頭暈等現象，尤其是在下潛數天後突然上浮，大多數潛艇兵都難以接受，加之沒有新鮮空氣，這樣的生理反應就會更強烈，因此需要靠擔架抬出去。這樣的環境對常人來說恐怕一天都難待下去，但潛艇兵卻每天上崗工作，保持軍事戰力。

▲▼解放軍潛艇兵必須克服水下壓力。（圖／翻攝自微博）

據悉，想要成為合格的潛艇兵，必須通過文化測試、心理測試、氧過敏試驗三道關卡，每一道關卡前都會有人要告別還未來得及開始的潛艇兵生涯。模擬遠航環境適應訓練也是必不可少的，在狹窄封閉的潛艇中，潛艇兵不但要克服艇內高溫高濕環境帶來的不適，還要克服封閉環境給心理造成的影響。

據教官介紹，對於潛艇兵來說，這種環境不可避免，最主要的處理方法是順應和調節；及時調整適應在遠航中出現的煩躁、抑鬱等不良情緒，並且確保精準無誤地完成各項作戰任務。樂觀、合群、性格堅韌是潛艇兵的必備素質，多疑敏感、情緒不穩當不了潛艇兵。

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關鍵字：潛艇兵,水下壓力,解放軍,潛艇,特種兵,軍武,大陸軍武

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