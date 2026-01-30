買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

▲《埃及之王：法老》於昨（29日）開展。（圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

奇美博物館攜手大英博物館展出《埃及之王：法老》，但有家長抱怨，滿心期待能帶點紀念品回家，沒想到部分商品被「沒買票的人」掃光，讓原PO感到非常不滿。對此，奇美博物館回應，專屬周邊商店動線即起改為「單向通行」，遊客需先看完埃及展，才能進入商店購物。

一名家長29日在Threads表示，特地帶著孩子南下、花錢買門票去看《埃及之王：法老》特展，卻遇到一堆紀念品「被沒買票的人買光」，氣得原PO抱怨影響購票者的權益，「設計這樣有夠爛，沒買票進去看...跟人家搶什麼紀念品？」

底下網友熱議，「很多都代購，根本沒一個機制」、「學學日本吧，要當天的門票才能買，進去周邊前檢查門票，熱門的商品限購，防代購、防黃牛」、「買回去拿去網購平台加價賣」、「什麼！沒看展的也能買紀念品唷？」「展期一年，愛買的人去買」。

商店「改單向通行」 館方：看完展才能買

對於購票者買不到紀念品的狀況，奇美博物館表示，埃及展開展首日特展禮品店就湧入大量人潮，不只引進的埃及貓咪扭蛋中午就被掃空，其他周邊商品也供不應求，亦有沒看展的民眾專門來買。

由於人潮眾多，為了提供更好的動線規畫與消費體驗，奇美博物館宣布從1月30日起埃及展出口的專屬周邊商店動線改為「單向通行」，民眾需先看完埃及展，才能進入商店購物。

館方進一步說明，即使持有埃及展門票的民眾，也必須先看完展才能購買紀念品，部分埃及展精選商品也會移到2樓的禮品店販售，未來也將於博物館官網線上開賣，讓更多人能買得到。