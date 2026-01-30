　
買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

▲▼台南奇美《埃及之王：法老》。（圖／記者蔡玟君攝）

▲《埃及之王：法老》於昨（29日）開展。（圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／劉維榛報導

奇美博物館攜手大英博物館展出《埃及之王：法老》，但有家長抱怨，滿心期待能帶點紀念品回家，沒想到部分商品被「沒買票的人」掃光，讓原PO感到非常不滿。對此，奇美博物館回應，專屬周邊商店動線即起改為「單向通行」，遊客需先看完埃及展，才能進入商店購物。

一名家長29日在Threads表示，特地帶著孩子南下、花錢買門票去看《埃及之王：法老》特展，卻遇到一堆紀念品「被沒買票的人買光」，氣得原PO抱怨影響購票者的權益，「設計這樣有夠爛，沒買票進去看...跟人家搶什麼紀念品？」

底下網友熱議，「很多都代購，根本沒一個機制」、「學學日本吧，要當天的門票才能買，進去周邊前檢查門票，熱門的商品限購，防代購、防黃牛」、「買回去拿去網購平台加價賣」、「什麼！沒看展的也能買紀念品唷？」「展期一年，愛買的人去買」。

商店「改單向通行」　館方：看完展才能買

對於購票者買不到紀念品的狀況，奇美博物館表示，埃及展開展首日特展禮品店就湧入大量人潮，不只引進的埃及貓咪扭蛋中午就被掃空，其他周邊商品也供不應求，亦有沒看展的民眾專門來買。

由於人潮眾多，為了提供更好的動線規畫與消費體驗，奇美博物館宣布從1月30日起埃及展出口的專屬周邊商店動線改為「單向通行」，民眾需先看完埃及展，才能進入商店購物。

館方進一步說明，即使持有埃及展門票的民眾，也必須先看完展才能購買紀念品，部分埃及展精選商品也會移到2樓的禮品店販售，未來也將於博物館官網線上開賣，讓更多人能買得到。

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

奇美埃及展商店「明起改單向通行」　看完展才能買

台南奇美博物館年度特展《埃及之王：法老》今（29日）開展第一天周邊商品就被買爆，館方臨時在晚上宣布更改購買規定。從明（30日）起，民眾必須看完特展後，才能進專屬周邊商店購物，部份限定商品也會陸續在博物館2樓禮品店、奇美博物館線上禮品店上架販售。

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光

獨／奇美埃及展首日「法老貓扭蛋」中午就搶光

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

台南奇美《埃及之王：法老》特展開箱

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

280件法老珍品99%首度來台《埃及之王：法老》讓世界文明走進台南

金色三麥「法老餐」改造棺材板

金色三麥「法老餐」改造棺材板

埃及展紀念品法老奇美博物館買票動線

