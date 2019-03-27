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女兒失蹤38年「突加好友」　老父暴怒不認：她已經假扮1年了！

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▲女兒失蹤38年後，他發現有人假扮。（圖／翻攝自推特）

▲女兒失蹤38年後，他發現有人假扮。（圖／翻攝自推特下同）

國際中心／綜合報導

現在社群網路相當發達，有時輸入名字總能找到些同名同姓的人，但對於英國的李家人來說，看到失蹤多年的女兒，竟然發出「交友邀請」給姊妹，這讓家人感到相當驚訝，如今卻被父親李察（Richard Lee）發現竟然是一位40歲的大媽假扮，氣憤的表示，「這根本就是想在喚醒我們的惡夢。」

根據英國《每日郵報》報導，卡翠絲（Katrice Lee）是家族裡最受家人疼愛的女兒，1981年當時才兩歲的她和家人到德國探望父親，沒想到卻離奇失蹤，事隔幾十年依舊沒有下落，當時甚至還請當地警方開挖可疑的地方，但最後就連卡翠絲的遺體都沒有找到，事件就這樣帶著遺憾暫時宣告終結。

▲女兒失蹤38年後，他發現有人假扮。（圖／翻攝自推特）

▲李察在網路上痛斥假扮成女兒的人。

直到近日，李察在推特上提到，過去一年出現了一名女子用了卡翠絲的照片和名字，突然對家族裡的人發出好友邀請，「我們無法忍受有人假扮失蹤的女兒，因為這對我們來說是揭起瘡疤的感受，現在我們決定採法律管道。」

警方告知家屬，這名假扮卡翠絲的女子，如果要繼續使用這些照片及資料，就必須同意接受DNA檢測，並且將於5月初開庭審理。李察痛苦的表示，「沒有任何家長願意自己成為失蹤兒童的父母，所以希望大家可以了解，這件事我們會女兒繼續爭取她的尊嚴。」

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關鍵字：失蹤,兒童,假扮,個資, DNA檢測

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