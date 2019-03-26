郭國文立委初選登記　「台南已非西瓜選區」不能大意

▲剛在補選中勝選的立委郭國文，3月26日一早來到民進黨台南市黨部新營分部登記參加黨內初選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委補選甫結束一個多禮拜，民進黨2020年立委選舉黨內初選登記隨即登場，才剛在補選中勝選的立委郭國文，3月26日一早來到民進黨台南市黨部新營分部登記參加黨內初選。

面對可能隨即又來的選戰，郭國文說從316補選結束到326又再登記初選，不過10 天，但身為政治工作者，只有持續面對每一次民意的檢驗，同時再次強調台南已非西瓜選區、綠到出汁，每場選戰都不能大意。

郭國文說，即便才剛通過補選的小考，但緊接著馬上要面對明年1月11日的大考。而如果第二選區仍舊有黨內同志要參加初選，則大考前還是需要先經過資格考。因此即使才剛當選，但是挑戰還是不斷，一刻都不能鬆懈。尤其在民主制度下的政治工作者，就是得面臨這些大大小小的考試，唯一能做的，就是用盡全力爭取每位選民的認同。目前就是將選舉時所做的承諾一一執行，包含首要關切的麻豆文旦價格與銷路的保障，以及昨天即開始在立院針對南科三期相關的質詢。

郭國文再次強調，從去年底縣市長、縣市議員選舉到這次的立委補選，已顯示出台南已非綠到出汁、隨便派西瓜就能當選的選區。所以日後無論是立委選舉、議員選舉、市長選舉等等，每場選舉都必須戰戰兢兢不能大意，而平時則更應做好服務、提出好政策並妥善執行，來爭取選民對候選人以及對民進黨的認同。

郭國文表示，才剛補選完，馬上又得參加初選登記，不論有無黨內同志也要投入初選，都要做好準備。而再次投入選戰，郭國文笑稱也可以讓自己保持好身材，之前已經瘦了5、6公斤。另外，郭國文說得趕快再買一雙球鞋，之前跑基層已經穿壞兩雙了，換一雙新的也就是要督促自己不間斷地服務來爭取更多的認同與支持。