郭國文收回「支持賴清德」　宣誓後改口：不宜選邊站

記者楊亞璇／台北報導

前行政院院長賴清德投入民進黨總統黨內初選，挑戰總統蔡英文。受賴清德大力幫忙輔選的新科台南市立委郭國文過去曾表示，「站在人情義理上，我會支持賴清德」，對蔡總統只能說「歹勢」。不過郭國文21日態度轉趨低調，「不宜過度表態、不宜選邊站」。

郭國文21日宣示立委就職，對於賴清德在輔選幫了很大的忙，是否會義無反顧挺他？郭國文表示，主席有交代，院長也有提示，在這次2020黨內初選，希望建立典範，不過度表態，不要造成內部過多競爭，而造成以前基層非常擔心的狀況再度發生，建立新的選舉文化，他個人非常贊成，也遵照黨中央的交代跟指示，「不宜過度表態、不宜選邊站」。

被問到是否會幫忙賴清德，郭國文表示，無論賴院長或蔡英文，都會竭盡所能、付出所有心力，打贏2020選戰。

郭國文表示，不清楚接下來規劃，不過從媒體得知，他不想用公開行程的造成誤解，沒有參與選務工作，不清楚賴清德未來的行程，郭國文強調，他目前最重要的工作要完成鄉親期待，壓力非常非常的大，要完成所有選民的期待。

郭國文說，他也不太清楚為什麼賴清德暫停行程，內部黨內初選情況底下，不要有過度競爭，相信他有這樣的考量。

而郭國文過去曾經公開挺賴清德，現在是否處境尷尬？郭國文說，「不至於啦」，民進黨制度非常完善，這次建立典範，基層對於民進黨初選才不至於那麼焦慮。

對於台南的鄉親怎麼看賴清德，郭國文表示，賴院長在大力輔選時有許許多多鄉親勸進，但是他那時候都不為所動，一直到316過後才有表態跟說明。

▲民進黨立委郭國文出席新科立法委員宣誓就職。（圖／記者季相儒攝）