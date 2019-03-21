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財訊／多次婉拒副手　賴清德變身小英對手

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／羅敏欽

行政院前院長賴清德領表登記參與民進黨內總統初選，為政壇投下震撼彈。蔡英文總統隨即也在臉書宣布，將登記參選、爭取黨內提名，蔡、賴兩人進入「直球對決」。

據了解，蔡英文曾幾度親邀賴清德與她搭檔競選，賴清德都婉拒。除了在參選聲明中表達對土地的使命、捍衛台灣的責任之外，賴清德不想繼續被「卡」，要走自己的路，也是堅持參選的原因之一。

由於賴清德過去溫良恭儉、以大局為重的形象強烈，此次登記參選，引發政壇另一種臆測，是否在為「蔡賴配」爭取空間？但知情人士指出，賴清德從未考慮過副手這個選項，以賴的意志力和毅力，既然決定參選，就會選到底，直到4月中旬民調結果出來，過程中接受黨內協調的可能性很低。

請繼續往下閱讀...

蔡、賴2人，多年來一直存在競爭和合作的關係。無論是2015年黨內總統初選、2019年初黨主席補選，民進黨中央都將時程提早，都被認為有「卡」賴的動機。蔡英文2月接受美國有線電視新聞網CNN專訪時，表明將代表民進黨競選連任，搶先宣示，也被認為「卡」賴用意明顯。

在此同時，蔡英文也尋求與賴清德合作的可能性。據了解，賴清德負起九合一敗選責任、卸任閣揆前，蔡英文就曾親邀他擔任副手，賴清德婉拒。在CNN專訪宣布競選連任後，蔡英文3月8日到台南參加億載會會長交接典禮及參拜寺廟時，特地約了賴清德見面，再度提出「一起合作」的邀約，賴清德仍未接受。

知情人士指出，以賴清德的個性，他一旦決定做任何事就會全力以赴。例如他剛卸任閣揆回台南時，決定不參與任何政治活動，連子弟兵郭國文的立委補選都不打算參與，直到郭國文選情告急之後，賴清德決定輔選，之後賣命投入的程度，如同一肩「背」起郭國文打選戰，直到補選勝利。

只是，過去一路受新潮流栽培，每一場選舉都有新潮流力挺的賴清德，此次在新系極可能選擇和蔡英文繼續合作下，賴清德第一次「走自己的路」。從未成立基金會的賴清德，人力、財力、組織都很薄弱，對戰黨內各派系共挺、兵強馬壯的蔡英文，勢必是場難打的硬仗。…(本文節自財訊577期，詳全文)

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關鍵字：財訊雙週刊,財訊,賴清德,民進黨,蔡英文,蔡賴配,郭國文,2020總統大選

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