綠色港口再升級　花蓮港務分公司取得環境教育人員訓練資格

▲花蓮港務分公司暑假期間，辦理數場跳躍海港夏令營介紹導覽港史，深受好評。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司為實踐綠色港埠及推廣海洋教育，針對花蓮港最佳環保實踐案例-水資源銀行系統及特有港史館文化介紹等，向行政院環境保護署提出環境教育設施場所認證申請，於2018年取得環保署環境教育人員訓練資格。

花蓮港務分公司為推動綠色港口，陸續取得歐洲海港組織（ESPO）生態港國際認證及立恩威國際驗證股份有限公司（DNV-GL）溫室氣體查證等國際環境管理系統的認證，花蓮港務分公司在綠色港口政策上的積極作為獲得肯定。

環境教育法通過實施後，各公私機構、社團已分別向行政院環境保護署提出環境教育設施場所認證作業，目前全國通過認證的有效環境教育設施場所計有178家，花蓮縣有4家。而花蓮港務分公司也因花蓮港擁有豐富的生態港埠資源及特有港史文化，向行政院環境保護署申請環境教育設施場所認證作業中。





花蓮港務分公司於2018年起配合花蓮縣環境保護局及環境教育專家學者輔導，針對環境教育法中之海洋教育及環境保護兩大主軸，介紹花蓮港港史及最佳環保實踐案例-水資源銀行系統。





在港史方面，花蓮港自日據時代建港至今，伴隨花蓮市鎮發展，具悠久歷史的人文特色，在花蓮港務分公司港史館有詳實的記錄及導覽，花蓮港務分公司亦於7、8月暑假期間，辦理數場跳躍海港夏令營中介紹導覽，深受師生好評。

▲針對環境教育法中之海洋教育及環境保護兩大主軸，介紹花蓮港港史及最佳環保實踐案例-水資源銀行系統。

另在水資源銀行部分，花蓮港利用特有地勢高低位差，以重力引水方式，將地表水匯集至港區取代自來水使用之水撲滿系統，亦榮獲行政院創新應用獎第一名之殊榮，該兩項設施都是申請環境教育設施場所認證之亮點。

在申請環境教育設施場所認證作業中，花蓮港務分公司於2018年派3人取得環保署環境教育人員資格。未來將配合花蓮縣環境保護局的專業輔導、撰寫環境教案課程及試講、試教等推動作業及組織環境志工，待申請環境教育設施場所認證通過後，提供花蓮地區優質的環境教育服務。