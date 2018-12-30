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政商名流愛用物理治療師「沒牌」　民控沒效果檢方起訴

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▲▼ 北檢，台北地檢署。（圖／記者林裕豐攝）

▲檢方查出，相當受到政商名流喜愛的陳姓男子沒有資格執照，卻替人進行整脊、物理治療等，依法提起公訴。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

備受政商名流青睞，以整脊技術聞名的麒伍健康事業有限公司陳姓負責人，日前替一張姓民眾進行物理治療、運動治療，但張男覺得病情反而加重，向檢警提告，這才發現陳男根本沒有物理治療師資格，被檢方依違反物理師法未取得資格執行物理治療業務罪起訴。

張姓民眾因有手掌、腳掌發麻和頸椎、腰椎椎間盤膨大等問題，求助陳男，陳男因此於2014年10月、11月間，在公司內多次替張男進物理操作治療及運動治療，包括拉筋抬腿、高舉、側舉、後拉手臂等牽拉運動，以及背、腿、腰部的按摩，加上抱腿、側身等被動關節運動。

但張男接受一連串治療後，覺得病情有增無減，怒向台北市中山分局報案並且提告，沒想到檢警追查發現，麒伍公司雖然從事運動諮商顧問業務，在業界也相當有知名度，但身為負責人的陳男根本沒有物理治療師資格，依法不得進行物理治療業務，檢方因此依違反物理治療師法，將陳男提起公訴。

根據了解，麒伍公司業務相當廣泛，從批發零售到化妝品等都有，但就是沒有整脊復健等業務，陳男本身更沒有物理治療師等相關資格執照，但因為運動諮詢方面頗有知名度，成為許多政商名流最愛。

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