「LINE謠言查證」6月上線　陳其邁摸耳朵：我是假訊息的受害者

▲LINE CONVERGE記者會，LINE台灣董事總經理陳立人、立法院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁合照。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

LINE台灣28日在LINE CONVERGE 2019，宣布LINE今年正式啟動「LINE數位當責計畫」，並將在第二季推出「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，並在LINE TODAY設立「謠言破解」專區，同時開設媒體識讀活動，誓言對抗假訊息，預計6月上線。對此，行政院副院長陳其邁表示，「我自己是假訊息的受害者」。

陳其邁日前在2018年九合一選舉中，在政見發表會上被質疑戴耳機，隨後參加電視辯論會時，一抵達會場就馬上拉耳朵給媒體拍攝，證明自己並沒有戴耳機迎戰當時的對手韓國瑜。

▲陳其邁參加電視辯論會時，一抵達會場就馬上拉耳朵，證明自己沒有戴耳機迎戰對手韓國瑜。（圖／記者季相儒攝）

這次為了杜絕假訊息的傳散，LINE推出「LINE謠言查證」官方帳號與官方網站，28日舉行LINE CONVERGE記者會，正式宣布啟動「LINE 數位當責計劃」，宣示與政府、新聞媒體、民間組織、用戶攜手對抗假訊息的決心，立法院長蘇嘉全、行政院副院長陳其邁也到場參加。

▲LINE CONVERGE記者會，LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

陳其邁28日在臉書發文表示，花60秒看假消息，就減少1分鐘的壽命，為有效遏止假訊息影響社會穩定與國家安全，今天與蘇嘉全一起和啟動「數位當責計畫」，未來大家在Line的「政院即時澄清專區」，找到正確資訊，不再受騙上當，也不要再轉傳分享錯誤的訊息，誤導家人朋友。

陳其邁指出，他有感LINE終於成立澄清專區，「我自己是假訊息的受害者（摸耳朵），知道假訊息的可怕。」來自境外的不實訊息，更是嚴重威脅台灣民主發展，今天Line負起社會責任，與民間、政府合作，透過訊息澄清，未來，更需要大家動動手指，轉傳澄清訊息，讓假訊息受害者越來越少，共同保衛台灣民主與言論自由。

▲陳其邁參加LINE CONVERGE記者會。（圖／翻攝自陳其邁臉書）