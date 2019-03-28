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NCC重罰中天100萬　羅智強：蔡英文去向鄭南榕下跪吧！

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▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者洪靖宜攝）

政治中心／綜合報導

NCC(國家通訊傳播委員會)27日決議，中天電視因「播出太多韓國瑜新聞」等缺失，違反《衛星廣播電視法》第27、43條，兩案合計重罰中天電視100萬元。對此，國民黨台北市議員羅智強28日砲轟總統蔡英文，「妳蔡英文去向鄭南榕下跪吧！」

羅智強在臉書表示，他真開了眼界，播太多韓國瑜新聞，也成了開罰中天100萬元的理由，「妳蔡英文去向鄭南榕下跪吧！，100％的言論自由，到了民進黨手上，連狗屎都不如！中天愛播多少韓國瑜新聞，自有收視率考量，輪得到政府説三道四？」

羅智強指出，蔡英文選總統時，也有部分媒體天天播，2014年台北市長柯文哲選台北市長時，親綠媒體播了柯文哲多少新聞？「那時的馬英九政府如果以電視台播太多蔡英文新聞，或太多柯文哲新聞開出100萬罰單，妳蔡英文還不聯合覺青們，直接把總統府拆了嗎？」

羅智強提及，中天報太多韓國瑜新聞，那是因為蔡英文、行政院長蘇貞昌、前行政院長賴清德和民進黨照三餐罵韓國瑜，「中天能不報導嗎？那要不要先罰蔡英文等人各100萬元，罰你們『罵出太多韓國瑜新聞』？」

羅智強認為，2018年民進黨敗選後，蔡英文納粹化的面容愈來愈清楚，所有異音，一概用假消息做為打撃的藉口，想創造的就是實質的獨裁，「這個東廠政府的算計很簡單，今天可以用重罰封中天的口，明天就可以用重罰封東森、封TVBS的口，如果我們都不抗議。最後東廠政府用割喉刃封我們的口時，就再也沒有人可以抗議！中天，加油！」

▲▼國民黨團「蔡政府紅眼症發 法辦韓國瑜、開罰電視台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團「蔡政府紅眼症發 法辦韓國瑜、開罰電視台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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關鍵字：NCC,中天,羅智強,蔡英文,鄭南榕

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