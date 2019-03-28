日照中心老人被做為生產工具！？　林燕祝促市府徹查

▲日照中心傳出有老人被做為生產工具，台南市議員林燕祝抨擊市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣，要求市府徹查。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導



台南市1年用在日照中心經費高達1億多元，卻傳出有老人被做為生產工具，台南市議員林燕祝3月28日抨擊市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣，社會局長黃志中表示，會在一週內了解處理。

社會局統計全市目前有44處日照中心，提供老人等需要日間照護的民眾使用，是重要的社福業務之一。林燕祝秀出數張照片顯示，竟有部分日照中心讓安置的老人戴口罩、帽子及手套，疑似分裝中藥材，甚至還po網宣稱有中藥師推薦，產品是養生聖品，協助銀髮者創業，形同把老人們當做生產工具、推銷員。

林燕祝為老人家們抱屈指出，年紀80多歲的長者到日照中心是要被照顧，應該是學才藝，唱歌、娛樂，快樂的過日子，不是被利用拿來生產賺錢。針對此種已收政府補助經費，卻未善盡照護責任，反而利用老人賺錢，還大力促銷的歪風，主管單位應速處理，她要求社會局了解多時，卻未見局方回報。

▲日照中心傳出有老人被做為生產工具。（圖／林燕祝提供）

社會局局長黃志中表示，確實不應該有上述情形，完全違反日照開設用意，上任後曾接獲林議員提醒，派員卻未查到事證，請林議員提供詳細相關資料，社會局方會在一週內提出相關報告，依法處理。

林燕祝則表示，查不到為何還在網上看得見買得到，希望社會局清查，不要讓問題持續存在。林燕祝另為民代受理民眾陳情案件遭公部門怨言，有感而發指稱：民眾因向公部門陳情無力，才會找上民代，社工個案層面雖廣，業務辛苦，但仍有部分並未妥善解決。

林燕祝認為，外界有知的權利，透過直播方式使真相接受檢視，出發點並無惡意，如真有違法大可開罰，不該扣民代帽子，才是正確解決問題的做法。