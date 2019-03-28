　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

日照中心老人被做為生產工具！？　林燕祝促市府徹查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日照中心傳出有老人被做為生產工具，台南市議員林燕祝抨擊市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣，要求市府徹查。（圖／記者林悅翻）

▲日照中心傳出有老人被做為生產工具，台南市議員林燕祝抨擊市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣，要求市府徹查。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市1年用在日照中心經費高達1億多元，卻傳出有老人被做為生產工具，台南市議員林燕祝3月28日抨擊市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣，社會局長黃志中表示，會在一週內了解處理。

社會局統計全市目前有44處日照中心，提供老人等需要日間照護的民眾使用，是重要的社福業務之一。林燕祝秀出數張照片顯示，竟有部分日照中心讓安置的老人戴口罩、帽子及手套，疑似分裝中藥材，甚至還po網宣稱有中藥師推薦，產品是養生聖品，協助銀髮者創業，形同把老人們當做生產工具、推銷員。

▲日照中心傳出有老人被做為生產工具，台南市議員林燕祝抨擊市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣，要求市府徹查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝為老人家們抱屈指出，年紀80多歲的長者到日照中心是要被照顧，應該是學才藝，唱歌、娛樂，快樂的過日子，不是被利用拿來生產賺錢。針對此種已收政府補助經費，卻未善盡照護責任，反而利用老人賺錢，還大力促銷的歪風，主管單位應速處理，她要求社會局了解多時，卻未見局方回報。

▲日照中心傳出有老人被做為生產工具，台南市議員林燕祝抨擊市府未盡監督責任，令日照開設美意大打折扣，要求市府徹查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日照中心傳出有老人被做為生產工具。（圖／林燕祝提供）

社會局局長黃志中表示，確實不應該有上述情形，完全違反日照開設用意，上任後曾接獲林議員提醒，派員卻未查到事證，請林議員提供詳細相關資料，社會局方會在一週內提出相關報告，依法處理。

林燕祝則表示，查不到為何還在網上看得見買得到，希望社會局清查，不要讓問題持續存在。林燕祝另為民代受理民眾陳情案件遭公部門怨言，有感而發指稱：民眾因向公部門陳情無力，才會找上民代，社工個案層面雖廣，業務辛苦，但仍有部分並未妥善解決。

林燕祝認為，外界有知的權利，透過直播方式使真相接受檢視，出發點並無惡意，如真有違法大可開罰，不該扣民代帽子，才是正確解決問題的做法。

ET快訊
台北市北投區驚傳婦人墜樓　頭部重傷命危送醫搶救
獨／劉以豪決心出走10年伊林！《比悲傷》爆紅5公司招手
校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！正面照讓男網友直盯：噴鼻血

關鍵字：日照中心,老人,生產工具,林燕祝,徹查

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

影／早上兒告、晚上老子開直播罵賣台！　韓國瑜回國爆氣：陳水扁父子怎麼了

賺上億佣金阿嬤拒繳千萬稅　被管收坐地嚎哭：我沒做壞事

直播主試鏡控攝影師逼3P　知名音樂製作人也挨告！簡訊露餡了

W飯店命案「土豪哥」已付300萬　與家屬達成和解共識

影／台鐵持刀男臉書異常發文　高中同學23日就投訴：警說無法執行

侯友宜訪林姿妙　要打造北部共同生活圈

南投集集分局打造媲美健身房空間　健全員警身心體魄

日照中心老人被做為生產工具！？　林燕祝促市府徹查

台南警方向黑道宣戰　強勢瓦解暴力集團「太子廟幫」

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

侯友宜訪林姿妙　要打造北部共同生活圈

南投集集分局打造媲美健身房空間　健全員警身心體魄

日照中心老人被做為生產工具！？　林燕祝促市府徹查

台南警方向黑道宣戰　強勢瓦解暴力集團「太子廟幫」

法網恢恢！　槍毒犯躲避查緝自撞安全島終被逮

臉書求職卻淪詐欺車手　遭警神速活逮白忙一場

玉警秀打擊犯罪成果　展現守護山城決心

竹市牌照稅e化輕鬆繳　最高抽6000元提貨券

林智堅訪荷　拜會全球半導體微顯影設備龍頭艾司摩爾

拍鳥俱樂部攝影聯展　台南生活美學館登場

15分鐘車程搞1小時　金鐘主持廖科溢雪梨陷「迷魂陣」

「魔性小手」太舒服！柯基貴婦姿頭皮抓龍　盯鏡頭狂拋媚眼

快訊／北市北投區婦人墜樓　頭部重傷命危送醫搶救

有睪丸卻是女性臉！他34歲靠「陰道手術」喜獲另一半：終於重生

《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

許淑淨事件蔡溫義不用負責嗎？　體育署對國訓下通牒

宜蘭綠博開幕日　送1千份綠博米給入園遊客

他在美墨邊境脫褲　員警近看驚呆「那頭母牛被前後推動」

基隆童話藝術節　11公尺高巨大恐龍9個巨偶童樂等你來

新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售　不到一天時間「已售出」

地方熱門新聞

有家難歸　梨山居民要求開放中橫

憂心遊戲取不回　警指迷津展笑顏

獨／黃士福早回一年　怨「政治迫..

琉球水官聖帝降旨　「海筆」入金..

釣魚開放　李啟維：海禁也應解除

大江購物中心二期土地完成變更

桃園航空城計劃　1年後完成區段..

強勢瓦解太子廟幫　展現淨化治安..

遊憩區河道見浮屍　海巡協助打撈..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

碩士種茶種菜　新北青農分享國際

楊敏盛建議吳志揚到綠營票倉參選

盧秀燕招商200億被批「割稻尾..

如何修剪樹木？樹藝師盧昕宏告訴..

更多熱門

相關新聞

檢察長關說　法務部：暫調離首長職

桃園地檢署檢察長彭坤業爆發疑似關說事件，指示公訴檢察官與逃漏稅5億元的醫師認罪協商，避免刑責。事發後已由台灣高等檢察署組成調查小組，進行調查。法務部長蔡清祥27日表示，已經徵詢過彭坤業的意見，暫時先將他調離檢察長職務，轉任高檢署主任檢察官，靜待調查。

養老金4萬5活不下去　74歲嬤寒風擺攤11小時

桃檢檢察長疑關說逃稅　桃檢澄清

阿伯沒帶車票　惱羞狂毆女司機到「拐杖斷」

臨櫃存3萬元遭酸　金管會：要改善

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

史上最難撩星座女Top 5 ！

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面