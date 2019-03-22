桃檢檢察長疑似關說逃稅　桃檢澄清：並未指示協商條件

▲桃園地檢署檢察長彭坤業。（圖／記者楊淑媛攝）

記者吳銘峯／台北報導

對於媒體報導，指稱桃園地檢署檢察長彭坤業，疑似接受關說，指示公訴檢察官與逃漏稅5億元的醫師認罪協商，避免刑責。桃園地檢署發出聲明澄清，說是因為彭坤業接獲陳情，為免損及檢察機關形象，才會請公訴檢察官繼續進行協商程序，並未指示特定協商條件，也沒有撤換公訴檢察官。

媒體報導，指稱桃園地檢署去年查出一名醫師逃漏稅5億元，提起公訴。但法院審理期間，傳出桃檢檢察長彭坤業疑似關說，指示公訴檢察官促成認罪協商，承辦檢察官認為有異，不願接受，結果檢察長竟指示其他其他檢察官來取代協商工作。劍青檢改發布聲明，要求法務部徹查，而法務部則回應，將盡快了解本案始末。另外桃園地檢署也發表聲明澄清。

在桃檢的聲明中指出，本案乃因彭坤業接獲陳情，說公訴檢察官原本願意認罪協商，後來又反悔不願協商。但因為公訴檢察官對於是否進入協商與被告的律師認知不同，檢方認為只是聽取對方條件再行回報。彭坤業為免使外界認為檢察官已經啟動協商程序卻又無故反悔，有損檢察機關形象、公信力，於是彭坤業指示設計簡要簽呈，要求事後檢方若啟動協商前，必須上簽呈表示開始協商程序，以免使外界認為檢察官已啟動協商程序又無故反悔。

至於本案是否已經開始協商，彭坤業綜合考量後，認為既然已經聽取律師意見，實質上已進行協商程序，基於檢察一體原則，彭坤業才指示繼續進行協商程序，但未指示具體協商條件、內容，更沒有所謂儘力促成協商情事。

另外報導指稱「由其他檢察官取代協商工作事件」，彭坤業澄清，從未指示撤換或更換公訴檢察官，上開案件增加協辦檢察官，是公訴主任檢察官徵詢承辦檢察官的意願後決定，絕無更換、排除承辦檢察官情事。而本案也僅是準備程序，尚未實質審理。