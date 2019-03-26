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養老金4萬5台幣「活不下」！　日本74歲嬤風中擺攤11小時

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▲▼老人,拐杖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲日本74歲嬤為了生活仍在寒風中擺潘。（圖／pixabay）

記者林瑩真／編譯

在日本，法定退休年齡為60歲，養老金則要到65歲才能拿到，然而，很多老人即使拿到養老金也無法過活。日本東京一名74歲阿嬤就透露，她的養老金不到16萬日圓（約新台幣4萬5700元），既還不了貸款，也不夠支付生活所需費用，只能選擇在寒風中擺攤賺錢，身體早就不行，卻得拼到80歲才能還完貸款。

據《朝日新聞》報導，這名阿嬤在日本元旦的寒風中，撐著74歲的身體辛苦擺攤，用1個400日圓（新台幣114元）的價格販賣蘋果糖，她身穿5件毛衣，配著褲襪、褲子及針織細筒褲，從早上9時工作到晚上8時，整整11小時卻只能賺到1萬日圓左右（約新台幣2850元），「若加上準備時間，換算成時薪簡直傻得可以」。

阿嬤透露必須拼命賺錢的原因，由於40年前丈夫過世，她必須一個人養大孩子，雖然在65歲正式退休，但為了改建丈夫留下的房子，花光所有退休金，卻還有300萬日圓（約新台幣85萬6800元）的貸款必須償還，這樣一算，她必須償還到80歲為止。

然而，她因為家庭因素不能住在自家，算上租屋費用及貸款，她一個月要支出9萬日圓（新台幣2萬5700元），光靠16萬的養老金根本無法生活，於是她只能選擇擺攤工作，生活上則盡可能省下一切費用，例如收其他攤子剩的食物果腹，以及到老人福祉中心的免費澡堂洗澡。

另一名71歲的阿嬤也遇到同樣情況，她因為在2年前年滿70歲而從傳統藝能的工作中退休，但退休金不到10萬（約新台幣2萬8550元），每個月養老金僅2萬6000日圓（約合新台幣7425元），不工作就活不下去，只是過去長期跪坐的工作環境讓她膝蓋不好，想要從事清潔工作等體力活也會被拒絕，「要想工作的話，還必須先治好身體」。

幫助生活貧困者的NPO法人「Hot Plus」指出，日本越來越多年長者因生活困難，或無力工作卻不得不工作的情況而前來諮詢，雖然政府提出可讓年長者依本人意願工作到70歲的法規，但如何從根本解決人民貧困的問題？似乎還有很長的一段路要走。

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